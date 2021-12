Chi è Elena Santarelli: carriera, marito, malattia figlio. “Si torna a vivere”

Elena Santarelli è una famosa soubrette italiana, che è stata co-conduttrice de Le Iene il 16 novembre 2021, commuovendo tutti con un monologo sulla malattia del figlio. Vediamo meglio chi è Elena Santarelli, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Elena Santarelli, carriera e successo in TV

Elena Santarelli, nata a Latina il 18 Agosto 1981, è cresciuta nel piccolo comune di Sermoneta. Dopo aver preso il diploma in un istituto privato, Elena Santarelli ha cominciato a lavorare come modella, sfilando per diverse firme italiane importanti, tra cui Giorgio Armani e Laura Biagiotti. Fa il suo esordio in televisione come valletta di Amadeus all’Eredità, ruolo che la renderà famosa.

Dalle sfilate alla tv

Il quiz di Rai 1 è solo l’inizio della sua carriera televisiva: dopo una partecipazione a Stadio Sprint, diventa una concorrente dell’edizione 2005 de L’Isola dei Famosi, arrivando in semifinale. Negli anni successivi conduce diverse trasmissioni televisive, tra cui Bravograzie e Glob per la Rai e Total Request Live e le TRL Awards 2008 per MTV. In questo periodo fa anche il suo esordio come attrice al cinema, recitando in Commediasexi e nel film di Jerry Calà Vita Smeralda. Elena Santarelli è ancora oggi una presenza fissa del piccolo schermo, con diverse apparizioni come ospite e opinionista sia sulle reti Rai e Mediaset.

La vita privata e la malattia del figlio

È sposata dal 2006 con l’ex calciatore Bernardo Corradi, dal quale ha due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, nata nel 2016. Nel 2017 fu diagnosticato un tumore al cervello al piccolo Giacomo, dando inizio a una dura lotta durata quasi due anni, prima dell’insperata guarigione. Elena Santarelli, mossa dalla commozione dopo un periodo passato accanto al figlio, parlò dell’esperienza qualche anno fa a Domenica In, ospite di Mara Venier: “Io non sono una super mamma, siamo tutte super mamma in tutti gli ospedali, in tutti i reparti. I bambini sono puri, hanno un modo di reagire diverso, per mio figlio combattere questa malattia è come combatterne un’altra che si può chiamare varicella o morbillo”.

Il monologo di Elena Santarelli alle Iene: “Come sono tornata a vivere dopo la malattia di mio figlio”

Elena Santarelli è stata ospite e co-conduttrice de Le Iene il 16 Novembre 2021, affiancando Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Nel corso della puntata, la conduttrice ha commosso il pubblico con un monologo sulla sua vita dopo la malattia del figlio: “Questa sera non vi parlo della malattia di mio figlio. Ma di come si torna a vivere. Durante e dopo la malattia. Io mi sono vergognata di farlo. Ho sentito parole che mi hanno fatto sentire sporca. Tipo: «Ma come fai a lasciare tuo figlio solo?». Mi sono vergognata di tornare a lavorare, di uscire a cena con mio marito. Persino di andare dal parrucchiere quando ho sentito un’altra donna sussurrare: «Che ca**o ci fa qui la Santarelli? Io con un figlio malato starei a casa». E a casa ci tornavo”.

“Mi buttavo subito sotto la doccia – ha continuato – per pulirmi dallo sporco che quegli sguardi mi avevano appiccicato addosso. «Fai schifo», mi dicevo, «cosa ti è venuto in mente?». Grattavo via lo smalto appena messo sulle unghie, perché mi sentivo male a essermi presa un pezzo di vita per me. Quegli sguardi, quelle parole ti dicono che c’è solo un posto dove puoi stare: al fianco di tuo figlio che si sta ancora curando. Quegli sguardi ti proibiscono di essere altro dalla malattia. C’è un’altra cosa che ti impedisce di tornare a vivere. È il senso di colpa per la fortuna che hai avuto“.

L’appello: “Non abbiate paura di tornare a vivere”

Elena Santarelli racconta delle altre mamme conosciute in ospedale, compagne del suo stesso calvario, ma non fortunate quanto lei: “Perché tante amiche che ho conosciuto in ospedale, mamme come me, oggi non hanno più i loro figli. E quella fortuna sentivo di non meritarla più di loro. Così ho cercato di nascondere la mia felicità. Ma quelle mamme mi hanno detto: «Non ti devi vergognare». Ed è solo grazie a loro, Valeria, Elena e Valentina, che non mi hanno condannata ma mi son state accanto, che ho potuto tornare a vivere tutte le mie emozioni e mi finalmente sono liberata. Oggi sono grata che i miei uomini, Giacomo e Bernardo, siano con me”.

La conduttrice conclude, lanciando un messaggio importante: “Sono grata di avere imparato questa lezione, una delle poche che posso insegnare alle mie amiche donne: non sentitevi sporche, non sentitevi in colpa. Mi sono sentita una madre sbagliata, ma non voglio farlo più. E non fatelo neanche voi. Non abbiate paura di tornare a vivere“.