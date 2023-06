Chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi? Quanti sono, genitori, età

Chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi: quanti sono, di chi sono figli, età. Scopriamo qualche informazione in più sulla numerosa famiglia dell’ex premier, scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni.

Chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi: quanti sono in totale?

La scomparsa di Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni lo scorso 12 giugno, ha rinnovato l’interesse del pubblico nella sua numerosa famiglia. Nel corso della sua vita il Cavaliere ha avuto relazioni importanti con molte donne, di cui ricordiamo in particolare le sue due mogli e madri dei suoi figli, Carla Elvira Dall’Oglio e Veronica Lario. Dal suo matrimonio con Carla nascono i suoi figli maggiori, Marina e Pier Silvio, mentre da quello con Veronica nascono Barbara, Eleonora e Luigi. Oggi adulti e affermati, i cinque figli di Berlusconi gli hanno donato ben 16 nipoti, tra i quali è incluso anche un pronipote. Cosa sappiamo di loro?

La famiglia del Cavaliere nel dettaglio

La più grande tra i nipoti di Silvio Berlusconi è Lucrezia Vittoria, classe 1990, mamma dell’unica pronipote del Cavaliere, Olivia, nata nell’aprile del 2021. È la figlia di Pier Silvio e della modella Emanuela Mussida. In seguito il secondogenito dell’ex premier si è legato alla conduttrice Silvia Toffanin, che ha dato alla luce altri due nipoti per il politico: Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015.

La figlia maggiore di Silvio, Marina, ha invece due figli, Gabriele, classe 2002, e Silvio, classe 2004, nati dall’unione con l’ex ballerino Maurizio Vanadia. La terzogenita Barbara Berlusconi ne ha invece ben cinque. I primi due, Alessandro ed Edoardo, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009, sono figli del suo ex compagno Giorgio Valaguzza. Gli ultimi tre, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto, nati nel 2016, nel 2018 e nel 2021, li ha invece avuti con il suo attuale compagno, Lorenzo Guerrieri.

In passato Eleonora Berlusconi ha avuto una relazione importante con un modello inglese, Guy Binns. I due restano insieme per undici anni, dal 2011 al 2022, durante i quali hanno tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia, nati rispettivamente nel 2013, nel 2017 e nel 2020. Infine Luigi è diventato padre per due volte negli ultimi anni, insieme a sua moglie Federica Fumagalli, che ha dato alla luce Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio nel 2022.