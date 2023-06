Eleonora Berlusconi, chi è la figlia di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera, età

Chi è Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi. Scopriamo qualche informazione in più sulla quartogenita del fondatore di Forza Italia, scomparso nel 2023. Cosa sappiamo sul suo cont0?

Chi è Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera

Nata a Arlesheim, in Svizzera, il 7 maggio 1986, Eleonora Berlusconi ha 37 anni ed è la quarta figlia di Silvio Berlusconi, ex Premier e fondatore di Forza Italia morto ad 86 anni il 12 giugno 2023. Sua madre è Veronica Lario, attrice e seconda moglie del celebre politico. Ha inoltre quattro fratelli, anche loro come lei al lavoro nelle imprese di famiglia: Marina e Pier Silvio, nati dal primo matrimonio del padre con Carla Dall’Oglio, e Barbara e Luigi, anche loro figli di Veronica Lario. Fino al 2010 ha frequentato la St. John University di New York, dove ha concluso la sua formazione universitaria in Business Management. In seguito ha cominciato a lavorare per la Mediaset per poi, nel 2013, occuparsi dell’Ente Benefico Fondazione Milano Onlus. È inoltre un consigliere delegato della Holding Quattordicesima.

Vita privata: fidanzato, figli

In passato Eleonora Berlusconi ha avuto una relazione importante con un modello inglese, Guy Binns. I due restano insieme per undici anni, dal 2011 al 2022, durante i quali hanno tre figli: Riccardo, Flora e Artemisia. La rottura tra i due, secondo diverse voci di corridoio, arriva a causa dell’infedeltà del modello, che ha spinto Eleonora a chiudere definitivamente il rapporto. Ad oggi non è noto se la dirigente abbia ritrovato l’amore, sebbene alcuni tabloid l’abbiano già beccata in dolce compagnia negli scorsi mesi. La scorsa estate, infatti, è stata vista in barca in compagnia di Pajtim Kasami, centrocampista dell’Olympiacos.