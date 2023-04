Chi è Marina Berlusconi: figli, marito, studi, carriera, Mediaset, Mondadori

Marina Berlusconi è un’imprenditrice ed figlia di Silvio Berlusconi.

Chi è Marina Berlusconi

Marina Berlusconi, all’anagrafe Maria Elvira Berlusconi, è nata a Milano il 10 agosto 1966 ed è un’imprenditrice e dirigente d’azienda italiana, presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Figlia di Silvio Berlusconi e della sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è la sorella maggiore di Pier Silvio Berlusconi e sorellastra di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi.

Marina è membro del CdA di Mediaset SpA e dall’ottobre 2008 all’aprile 2012 è stata nel CdA di Mediobanca.

Studi

Marina Berlusconi si è essersi diplomata a Monza al Liceo classico dell’Istituto “Leone Dehon” e, terminato il liceo, si è iscritta prima alla Facoltà di Giurisprudenza e poi a quella di Scienze politiche, entrambe però mai terminate. Nel 1996 diventa vicepresidente di Fininvest, posizione che mantiene sino all’ottobre 2005, quando assume il ruolo di presidente della holding. Dal 2003 è poi alla guida della casa editrice Arnoldo Mondadori.

Marina Berlusconi per diversi anni (nel 2013, nel 2016 e nel 2018) è stata inserita dal magazine statunitense The Hollywood Reporter nella lista delle 20 donne più influenti del settore media e tv.

Figli e marito

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Barbara Berlusconi il 13 dicembre 2008 ha sposato Maurizio Vanadia, già primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. I due assieme hanno avuto due figli: Gabriele nel 2002, e Silvio, nel 2004 (che condivide nome e giorno del compleanno del nonno).

Marina erede di Berlusconi in Forza Italia?

Per quanto riguarda la politica, più volte si è parlato della possibilità che Marina prendesse il posto del padre nella guida di Forza Italia. Nel mese di giugno 2013, infatti, hanno iniziato a circolar voci che la vedevano in procinto di entrare in politica. Voci che si sono ripresentate nell’ottobre 2013 e nel 2017 e che non hanno mai trovato conferma.