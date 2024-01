Coez e Frah Quintale a Mantova: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Coez e Frah Quintale a Mantova si esibiscono in concerto nella serata di giovedì 11 gennaio in occasione del loro tour insieme.

Coez e Frah Quintale a Mantova: scaletta canzoni

Coez e Frah Quintale si esibiscono in concerto al PalaUnical di Mantova nella serata di giovedì 11 gennaio 2024. A settembre la coppia ha pubblicato l’album Lovebars. “La scaletta sarà piena di bangers e mashup dei nostri classici oltre che a tutto Loverbars, per la prima e unica volta”, hanno fatto sapere i due. Ecco quali potrebbero essere i brani portati sul palco:

Era già scritto

Terra bruciata

Lovebars

Fari lontani

Alta marea

Vetri fumè

Local Heroes

Che colpa ne ho

DM

Una luce alle 03:00

Se esiste un dio

Aspettative

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, il tour dei due artisti proseguirà anche nelle prossime settimane. Ecco, le date e le tappe che seguono:

Sabato 13 gennaio 2024, Bologna – Unipol Arena

Giovedì 18 gennaio 2024, Napoli – PalaPartenope

Sabato 20 gennaio 2024, Catania – PalaCatania

Sabato 27 gennaio 2024, Roma – Palazzo dello Sport

Lunedì 29 gennaio 2024, Milano – Mediolanum Forum

Giovedì 1 febbraio 2024, Firenze – Nelson Mandela Forum

