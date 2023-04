Chi è Barbara Berlusconi: carriera, studi, figli, Milan, Alexandre Pato

Barbara Berlusconi è una dirigente d’azienda italiana, membro del consiglio di amministrazione di Fininvest e figlia del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Chi è Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi, figlia dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, è nata in Svizzera a Arlesheim il 30 luglio 1984. Figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, sposata dal Cavaliere in seconde nozze nel 1990, ha come padrino di battesimo Bettino Craxi.

Studi

Barbara Berlusconi ha frequentato il Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza dove ha conseguito il diploma di liceo classico nel 2003 e successivamente ha conseguito una laurea triennale in filosofia conseguita con 110 e lode nel 2010 all’Università Vita-Salute San Raffaele. Nel settembre 2003 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest S.p.A.

Il periodo al Milan

Quando Silvio Berlusconi era proprietario del Milan Barbara, nell’aprile 2011, era entrata a far parte del consiglio di amministrazione del Milan. Nel dicembre 2013, poi, fu nominata dal consiglio di amministrazione del Milan nuovo vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni sociali non sportive. Il 13 aprile 2017, dopo la cessione del club all’imprenditore cinese Li Yonghong, rimase per qualche tempo ancora nell’ambiente rossonero come presidente della Onlus Fondazione Milan, alla cui guida restò per poco più di un anno, fino all’avvento della nuova gestione societaria del fondo Elliot.

Figli

Barbara Berlusconi ha cinque figli: Alessandro (nato il 30 ottobre 2007) ed Edoardo (nato il 13 luglio 2009), nati dalla sua relazione con Giorgio Valaguzza. Successivamente ha poi avuto i figli Leone (nato il 14 novembre 2016), Francesco Amos (nato il 28 febbraio 2018) e Ettore Quinto (nato il 20 novembre 2021) avuti dal compagno Lorenzo Guerrieri.

Alexandre Pato

Per un periodo tra il 2011 e il 2013 è stata sentimentalmente legata al calciatore brasiliano Alexandre Pato.