Chi è Luigi Berlusconi: mamma Veronica Lario, moglie, figli, studi, carriera

Luigi Berlusconi è il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi, terzogenito della ex moglie Veronica Lario. Conosciamolo meglio.

Chi è Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi, nato nasce il 27 settembre del 1988 ad Arlesheim (Svizzera) è il figlio più giovane dell’ex premier Silvio Berlusconi, meno in vista anche a livello mediatico rispetto ai suoi fratelli. Figlio di Berlusconi e Veronica Lario, è l’ultimo di 3 fratelli: prima di lui vengono Barbara Berlusconi (1984) ed Eleonora Berlusconi (1986), figlie come lui di Veronica Lario.

Ha anche due fratellastri, Marina Berlusconi (1966) e Pier Silvio (1969), nati dal primo matrimonio di Silvio Berlusconi con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Studi e carriera

Diplomatosi al Collegio Villoresi di Monza, ha proseguito gli studi laureandosi in Economia e Finanza presso l’Università Luigi Bocconi di Milano per poi trasferirsi in Gran Bretagna per studiare e perfezionarsi alla JP Morgan di Londra. In Italia è stato al fianco di Ennio Doris nel Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, per poi entrare in quello di Fininvest, società di famiglia.

Nel 2014, invece, diventa Presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A mentre tra il 2016 e il 2018 è Consigliere di Amministrazione Mediolanum S.p.A. È Presidente della Opsis, Fondazione Onlus da lui stesso fondata.

Moglie e figli

Luigi Berlusconi è sposato con Federica Fumagalli. Il 28 luglio 2021 i due sono diventati genitori del loro primogenito, Emanuele Silvio mentre nell’ottobre 2022 è nato il secondogenito Tommaso Fabio.