Carla Elvira Dall’Oglio, chi è la prima moglie di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera, figli

Chi è Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi: vita privata e carriera

Nata a La Spezia il 12 settembre 1940, Carla Elvira Dall’Oglio ha 82 anni ed è meglio nota al pubblico italiano in quanto prima moglie di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia ed ex premier scomparso all’età di 86 anni il 12 giugno 2023. La donna incontra il politico per la prima volta all’età di 24 anni, nel 1964. I due incrociano lo sguardo ad una fermata del tram vicino alla Stazione Centrale di Milano e scatta subito il colpo di fulmine. Appena un anno dopo, nel 1965, la coppia convola a nozze. La loro felicità, tuttavia, si rivela transitoria. Nel 1980 Silvio Berlusconi comincia a frequentare l’attrice Veronica Lario, un tradimento che porta la coppia a separarsi e a divorziare definitivamente alcuni anni dopo, nel 1985.

Le specifiche del divorzio tra Carla e Silvio non sono mai state divulgate al pubblico, per cui non è nota l’entità dei risarcimenti economici o del mantenimento ricevuti dalla donna. Carla Dall’Oglio, infatti, ha preferito tenersi ben lontana dai riflettori dopo la sua rottura da Berlusconi, arrivando persino a trasferirsi in Inghilterra. La sua ultima apparizione in pubblico risale a diversi anni fa, nel 2009, quando la donna partecipò alla cerimonia della consegna degli Ambrogini d’oro, durante la quale sua figlia Marina fu premiata con la Medaglia d’oro del Comune di Milano.

Vita privata, chi sono i suoi figli?

Dal matrimonio tra Carla Dall’Oglio e Silvio Berlusconi nascono i primi due figli dell’ex premier: Marina Berlusconi, nata nel 1966, e Pier Silvio Berlusconi, nato nel 1969. Entrambi si sono fatti strada nelle imprese di famiglia ed oggi ricoprono importanti posizioni dirigenziali. In particolare, Marina è la presidente del gruppo Fininvest e di Arnoldo Mondadori Editore, mentre Pier Silvio è l’amministratore delegato della Mediaset.