Chi è Veronica Lario: figli, età, ex marito Silvio Berlusconi, carriera

Veronica Lario è un’ex attrice italiana, seconda moglie dell’imprenditore e politico Silvio Berlusconi, da cui ha poi divorziato. Ma chi sono i figli di Veronica Lario?

Chi è Veronica Lario

Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, è nata il 19 luglio 1956 e ha 66 anni. Sebbene sia stata la moglie di un Presidente del Consiglio, ha evitato la maggior parte degli eventi pubblici e raramente ha accompagnato il marito a incontri ufficiali.

All’anagrafe è stata registrata con il cognome di sua madre poiché il padre naturale, Vladimiro Capponi, sposato, non la poté riconoscere.

Carriera

Veronica Lario è un’attrice teatrale che ha svolto diversi lavori anche sul grande schermo. Nel 1979 apparve in due sceneggiati sul piccolo schermo, Bel Ami di Sandro Bolchi e La vedova e il piedipiatti di Mario Landi. Nel novembre dello stesso anno Enrico Maria Salerno (con cui ebbe una relazione sentimentale) la volle accanto a sé come protagonista femminile della commedia teatrale di Fernand Crommelynck Il magnifico cornuto, dove si esibiva senza veli. Tra le altre cose, ad esempio, è stata protagonista nel film Tenebre del 1982, diretto da Dario Argento.

Veronica Lario: figli e amore con Berlusconi

Veronica Lario è stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. I due si incontrarono per la prima volta durante una rappresentazione del Magnifico cornuto al teatro Manzoni di Milano nel 1980. La donna intraprese da quel momento in poi con lui una relazione e si trasferì a vivere nella sede operativa della Fininvest, presso villa Borletti di Via Rovani a Milano. L’8 ottobre 1985, successivamente al divorzio di Berlusconi dalla prima moglie Carla Dall’Oglio, i due iniziarono una convivenza ufficiale sposandosi con rito civile il 15 dicembre 1990 e la coppia ebbe assieme tre figli: Barbara (30 luglio 1984), Eleonora (7 maggio 1986) e Luigi (27 settembre 1988).

Il divorzio

Berlusconi e Veronica Lario si sono separati nel 2009 e hanno divorziato nel 2014. Prima della nascita della primogenita Barbara, nel 1982 si sottopose ad aborto tardivo al settimo mese di gravidanza, a causa di alcune malformazioni al feto scoperte solo al quinto mese.

Tra Berlusconi e Lario, per diversi anni, è andata avanti la discussione in merito all’assegno di mantenimento che Berlusconi doveva versarle, questione che poi si è risolta con un accordo extra-giudiziale.