Dalla strada al palco su Rai 2 con Nek: puntate, i finalisti e gli ospiti del show con artisti di strada

Dalla strada al palco è lo show musicale in onda su Rai 2 in prima serata ogni martedì con la conduzione del cantante Nek.

Dalla strada al palco è il talent musicale condotto da Nek su Rai 2. Il programma farà compagnia i telespettatori con musica e tanto varietà in queste calde sere. Ogni puntata presenta degli ospiti diversi che arricchiscono il format.

Dalla strada al palco su Rai 2 con Nek: puntate

Dalla strada al palco è un talent show dedicato agli artisti di strada che avranno la possibilità di esibirsi su un palco televisivo e di raccontare le loro storie e la loro scelta di vita davanti ad un pubblico che decreterà gli artisti migliori insieme agli ospiti di ogni puntata.

Alla conduzione c’è il cantante Nek. Le puntate del musical sono in totale quattro. Nella puntata finale, si esibiranno i 15 finalisti che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia.

Il programma è iniziato martedì 28 giugno e va in onda ogni martedì in prima serata su Rai 2. Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

I concorrenti in finale

Ecco chi sono fin ad ora i concorrenti che sono stati scelti per la finale:

Davide Martello, 40 anni, vive in Germania, è il Pianista della Pace perchè suona in zone di guerra. Dario Rossi, 33 anni, musicista, suona qualsiasi cosa pentole, secchi, sassi. Alessia Fabiano, 33 anni, canta Mi sei scoppiato dentro il cuore, con l’abito regalatole dalla moglie Elena. Federica (in arte Jonnie) e Davide, hanno 33 e 25 anni, lui suona la chitarra lei canta, si esibiscono con Born this way. Alina Mertic, 24 anni, nata in Romania, si esibisce con le marionette Francesco (Mr Fox), 746 punti sardo di 27 anni, vive a Londra dove fa Beatbox. Luca D’Amato, 721 punti arriva da Carmagnola, suona al pianoforte Hallelujah. Lucia e Gustavo, 711 punti marito e moglie di 32 anni, Amareduo è il loro nome d’arte, cantano Libiamo ne’ liteti calici tratto dalla Traviata. Bboy Milord e BadMatty, 710 punti, fanno breakdance a Milano, si conoscono dal 2013. I musicanti di San Crispino, una band da 10 componenti.

Gli ospiti del show con artisti di strada

Nella puntata di martedì 12 luglio, gli ospiti sono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Saranno loro a interagire con Nek durante la puntata e a dare il loro contributo per scegliere uno dei cinque finalisti di puntata che poi in finale si contenderanno la vittoria finale. Lo studio sarà ispirato alle atmosfere delle piazze italiane e gli artisti di strada potranno essere cantanti, ballerini, musicisti, giocolieri.

