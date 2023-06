Lucrezia Vittoria Berlusconi, chi è la nipote di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera, figli

Chi è Lucrezia Vittoria, figlia di Pier Silvio Berlusconi e nipote di Silvio Berlusconi. Scopriamo qualche informazione in più sulla giovane: cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Lucrezia Vittoria Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera

Nata nel 1990, Lucrezia Vittoria Berlusconi ha 33 anni ed è la nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023. È figlia del secondogenito del fondatore di Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi. Riservatissima e ben lontana dalla vita mondana e pubblica rispetto al resto della sua ampia famiglia, vi sono pochissime informazioni riguardo la sua carriera e vita privata. È assente persino dai social: non ha mai aperto un profilo Facebook o Instagram. Ai tempi dell’università ha dimostrato un grande interesse per il mondo dell’arte, conseguendo una laurea in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Milano. In seguito ha continuato a studiare e lavorare negli Stati Uniti.

Vita privata: marito, figli

Proprio durante i suoi anni in America l’amore ha colpito Lucrezia Vittoria Berlusconi. La giovane si è innamorata di un uomo di nome Josh, poi diventato suo marito nel 2019, quando la coppia ha celebrato le sue nozze in Provenza, nella villa della zia Marina Berlusconi. I due sono già diventati genitori: la loro prima figlia, Olivia, è nata infatti nel 2021.