Chi era Renato Rascel, attore e musicista di “Arrivederci Roma” e “Romantica”

Renato Rascel era un attore italiano, regista, scrittore, sceneggiatore, musicista nato il 27 aprile 1912 a Torino e morto il 2 gennaio 1991 all’età di 78 anni a Roma. Prima di aver successo nel mondo dello spettacolo e consapevole del fatto che la carriera artistica non è tra le più facili e remunerative, il padre cerca di avviare Renato a lavori più sicuri. Per qualche tempo, infatti, lavorò come apprendista calderaio, muratore e garzone di barbiere, ma il richiamo dell’arte lo portò all’età di tredici anni in pianta stabile come musicista dal proprietario del locale “La Bomboniera”; in seguito suonerà alla “Sala Bruscolotti”, noto ritrovo della Capitale. A quindici anni, poi, entrò a far parte del complesso musicale “Arcobaleno“. L’impresario teatrale napoletano Luigi Vitolo, notata la sua esuberanza, lo spinge a improvvisare negli intervalli dell’orchestra numeri di danza e di arte varia che riscuotono ilarità e successo dal pubblico.

Teatro

Nel 1934-35 si mostra in modo particolare nella compagnia di operetta dei fratelli Schwartz. Da allora, sia nel varietà sia nel teatro, si impose per la sua comicità e per l’uso intelligente del suo fisico minutissimo (fu chiamato il piccoletto).

Renato Rascel e il cinema

Attivo anche alla radio e in televisione, ha lasciato un segno nel cinema italiano, dove pure non sempre fu utilizzato adeguatamente, con le memorabili interpretazioni del Cappotto di A. Lattuada (1952) e di Policarpo ufficiale di scrittura di M. Soldati (1959).

Canzoni

Renato Rascel fu anche autore di canzoni fortunatissime come Arrivederci Roma, Romantica, Con un po’ di fantasia; Venticello de Roma.