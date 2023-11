Chi sono i Bnkr44, finalisti di Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi sono i Bnkr44, tutto sul gruppo indie tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Già all’Ariston al fianco di Sethu nel 2023, hanno già tre album in studio alle spalle. Cosa sappiamo di loro?

Chi sono i Bnkr44, finalisti di Sanremo Giovani 2023: componenti, vita privata, carriera

I Bnkr44 sono un gruppo indie pop di Villanova in attività dal 2019, un collettivo musicale toscano formato da ben sette artisti ventenni: Erin, Piccolo, Caph, Fares, Jxn, Faster e il manager Ghera. Prendono il loro nome dal Bnkr, o “Bunker”, luogo di ritrovo giovanile nell’empolese di proprietà di Ghera dove la band ha mosso i suoi primi passi. Il “44” deriva invece dalla “data di nascita” del gruppo, formatosi il 4 aprile del 2019. I Bnkr44 pubblicano i loro primi brani su SoundCloud . Non ci vuole molto perché vengano notati dall’etichetta Bomba Dischi che nel 2020 li aiuta a pubblicare il loro primo album, 44.deluxe. Negli anni successivi la band pubblica altri due dischi, Farsi male a noi va bene e Fuoristrada. Tra i loro brani ricordiamo Cosa ci resta, So chi sei e i più recenti Guida spericolata e Mezzanotte.

Negli ultimi anni i Bnkr44 si sono fatti conoscere anche grazie a diverse collaborazioni con artisti di spicco come Ghali, Rkomi, Tananai, Madame ed Elisa. Nel 2023 si sono esibiti insieme a Sethu al Festival di Sanremo 2023 durante la serata cover, portando sul palco la loro versione di Charlie fa surf dei Baustelle. Il gruppo è poi arrivato alla fase finale di Sanremo Giovani 2023 con il brano Effetti speciali, con il quale puntano a conquistarsi un posto tra i big per la kermesse del 2024.

Vita privata e social network, cosa sappiamo di loro?

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale dei singoli membri dei Bnkr44 sono ancora parecchio limitate. Il loro profilo Instagram non ha molti contenuti ma è seguito da quasi 60mila utenti. È possibile dare uno sguardo alla loro discografia attraverso Spotify, dove il gruppo ha già accumulato milioni di ascolti.