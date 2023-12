Chi sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022: Amici, Sanremo 2024, canzoni, vita privata

Chi sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022 al Festival di Sanremo 2024. Il duo di giovani cantanti, lanciato nel 2017 da Amici di Maria De Filippi, ha conquistato un posto all’Ariston partecipando a Sanremo Giovani 2023.

Chi sono i Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022: vita privata, carriera, Amici, canzoni

I Santi Francesi sono un duo musicale torinese composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, concorrenti e vincitori di X Factor 2022. I due artisti, nati tra il 1997 e il 1998 rispettivamente ad Cuorgnè ed Ivrea, sono una vecchia conoscenza per il pubblico televisivo italiano. I cantanti 24enni hanno infatti esordito in tv in un altro noto talent televisivo, all’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi. Mario e Alessandro partecipano sotto il nome di The Jab, insieme a Davide Buono, conquistandosi una discreta fama con i singoli Lei, Vaniglia e Costenzo. Nel 2019 arriva il loro primo album, Tutti Manifesti, che si rivela un buon successo su Spotify, con 2 milioni di stream.

Nel 2020, dopo l’abbandono di Buono, il gruppo cambia ufficialmente nome e nascono i Santi Francesi. In collaborazione con il produttore Dade, pubblicano un nuovo album e una serie di nuovi singoli, tra cui Signorino. Poi, nel 2022, l’approdo ad X Factor, dove si conquistano subito quattro Sì dai giudici grazie al brano inedito Non è poi così male. Il duo partecipa al programma nella squadra del rapper Rkomi e colpisce pubblico e giudici con una serie di eccitanti cover, tra cui Ragazzi di strada ed un’emozionante versione di Creep dei Radiohead. I Santi Francesi si aggiudicano la vittoria finale battendo la concorrenza di Linda, Tropea e Beatrice Quinta. Dopo il talent show, continuano a fare musica pubblicando l’EP In fieri e il singolo La noia.

L’esordio al Festival di Sanremo 2024 dopo Sanremo Giovani

Nel 2023 i Santi Francesi sono tornati in televisione per giocarsi la finale dell’edizione 2023 di Sanremo Giovani, che ha permesso loro di conquistarsi un posto al Festival di Sanremo 2024. Il duo ha porta al concorso il brano Occhi Tristi, così descritto in un post sul profilo Instagram della band: “Occhi Tristi è la volontà di fare una promessa. Alzare la testa e guardare avanti, come un fiore che piega il proprio stelo per puntare al sole. Metafora della fiducia verso il futuro, quando il presente appare buio. È la descrizione di un rapporto in cui le paure e le insicurezze fanno a botte con l’esigenza reciproca di dedicarsi tutto l’universo, abbandonarsi l’un l’altro e dissolversi, lontano da tutto”. In occasione della kermesse musicale più seguita d’Italia, i Santi Francesi si preparano a presentare un nuovo pezzo, L’amore in bocca. Insieme a loro si uniranno ai Big la vincitrice assoluta di Sanremo Giovani Clara e la band indie Bnkr44.

Vita privata: Instagram, fidanzate

È possibile seguire la carriera dei Santi Francesi attraverso la loro pagina Instagram ufficiale, che ad oggi ha oltre 120mila follower. Sia Mario che Alessandro hanno inoltre una pagina personale, rispettivamente con i nick acerboo e aledeisanti. Tanti tra fan e appassionati di gossip hanno provato a usare i loro profili in cerca di informazioni sulla loro vita privata e sentimentale. Per il momento, tuttavia, non è noto se i due cantanti abbiano una fidanzata o siano single.