Vasco Stolzi, chi è il truccatore: carriera e rapporto con Raffaella Carrà

Vasco Stolzi è stato il truccatore di Raffaella Carrà per tanti anni e per tanto tempo ha lavorato in Rai. Il truccatore è legato anche a molti altri artisti. Oggi continua in questo settore ma come libero professionista.

Vasco Stolzi, chi è il truccatore: carriera

Vasco Stolzi è stato uno dei truccatori televisivi più apprezzato soprattutto nei programmi della Rai. Stolzi oggi prosegue la sua carriera come libero professionista. Il truccatore si è raccontato su fotofortiweeding. Tanti gli aspetti sia privati e professionali toccati. Dal suo piccolo paese di origini Piancastagnaio si è traferito a Roma per proseguire la sua carriera. “Per caso, ho seguito un corso per truccatori in RAI. Ho subito capito che quello sarebbe stato il lavoro del mio futuro! Ho quindi iniziato a lavorare, prima a fasi alterne poi si è liberato un posto da capo truccatore, ho partecipato alle selezioni e ho avuto il posto. Sono rimasto in RAI per 40 anni e poi ho continuato a lavorare come libero professionista“.

Il rapporto con Raffaella Carrà

Il suo nome ma soprattutto la sua carriera sono legati in particolare a Raffaella Carrà. Stolzi racconta particolarmente gli anni vissuti con l’artista che oggi non c’è più. “Sicuramente Raffaella Carrà è il personaggio che ho seguito in modo particolare per più tempo. Con lei abbiamo iniziato a lavorare nel 1980 con Millemilioni e poi ho seguito tutti i suoi lavori per 40 anni quasi consecutivi”.

Non solo la Carrà: “posso ricordare Mara Venier, Edwige Fenech o Enrica Bonaccorti ma anche molti uomini come Giuseppe Pambieri o Enrico Montesano con cui ho lavorato per la realizzazione di tanti i suoi personaggi”.