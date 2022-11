Valerio Scanu si sposa ma prima fa coming out: chi è il suo compagno Luigi?

Valerio Scanu si sposa ma la prima notizia è il suo coming out che ora è diventato ufficiale e di dominio pubblico. L’artista è stato ripreso e poi postato sui social di un amico mentre faceva la proposta di matrimonio al suo compagno Luigi.

Valerio Scanu si sposa ma prima fa coming out

Valerio Scanu si sposa ma prima ha fatto coming out nel fare la proposta di matrimonio al suo compagno Luigi.

Un anno pieno di traguardi per il cantante. Lo scorso luglio si è laureato in Giurisprudenza all’università telematica Giustino Fortunato di Benevento con 110 e lode, dedicando il traguardo al padre scomparso.

Il video del momento è stato pubblicato su Instagram da un amico della coppia. Un momento molto emozionante per entrambi ma in particolare per Scanu che in un colpo solo ha dichiarato sia il suo orientamento sessuale sia il suo desiderio di legarsi in matrimonio con il compagno Luigi.

#ValerioScanu fa coming out chiedendo la mano all’amato Luigi Calcara ❤️ auguri ai futuri sposi 💐 pic.twitter.com/Ut4hgFHMeq — ApocaFede (@DrApocalypse) November 13, 2022

Chi è il suo compagno Luigi?

Luigi Calcara è il compagno e futuro sposo di Scanu. Dalle notizie che girano sulla sua vita soprattutto professionale e personale si sa che è originario della Sicilia ed un docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma.

Luigi e Valerio sarebbero insieme da luglio 2020 ma non ci sono notizie certe, essendo la coppia molto riservata riguardo il loro rapporto.

LEGGI ANCHE: Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle: il motivo e le scuse dell’attore