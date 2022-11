Valerio Scanu e Luigi Calcara: storia d’amore e proposta di matrimonio

Il 2022 si conferma, quindi, un bell’anno per l’ex concorrente di Amici e ex vincitore di Sanremo: dopo la laurea in Giurisprudenza con 110 e lode dedicata al padre scomparso nel 2020 a causa del Covid, adesso arrivano anche i fiori d’arancio con il suo compagno.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio di Valerio Scanu a Luigi Calcara è diventata virale. Il cantante, come vuole la più classica delle tradizioni, per chiedere la mano del suo amato si è inginocchiato, ha mostrato l’anello e ha chiesto al suo compagno di sposarlo. Ad assistere a questo evento c’erano gli amici storici della coppia, che non hanno perso l’occasione per riprendere e postare sui social la proposta di matrimonio.