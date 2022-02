Diana Del Bufalo: età, fidanzato, Paolo Ruffini, Amici, film

Diana Del Bufalo ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partendo dal programma talent della Mediaset Amici. Poi si è divisa tra televisione e cinema.

Diana Del Bufalo: età

Diana Del Bufalo nasce a Roma l’8 febbraio 1990. Suo padre Dario Del Bufalo è un architetto romano e docente universitario. Diana è vegetariana, amante degli animali e impegnata a difesa dell’ambiente.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia con la partecipazione al programma televisivo Mediaset di Amici. Inizia così il suo percorso televisivo, prima al cinema e poi nel 2014 co-conduttrice, insieme a Paolo Ruffini, di Colorado. Nel 2017 è ospite a Sanremo e diventa co-conduttrice, con Giorgio Panariello, di “Panariello sotto l’albero”.

A Gennaio 2021 torna in tv con Che Dio Ci Aiuti (sesta stagione) nei panni di Monica. Nel 2022 è nel cast del programma Amazon Lol 2 – Chi ride è fuori.

Diana Del Bufalo: fidanzato

Dopo le relazioni turbolenti con Edoardo Tavassi e Paolo Ruffini, pare che l’attrice sia legata sentimentalmente a Michele Villetti. Originario di Viterbo, Villetti è un batterista trentenne ed aperto di storia della musica, che è noto al popolo del web per essere riuscito a salvare alcune volpi dagli spari dei cacciatori.

Il rapporto con Paolo Ruffini

Paolo Ruffini è stato fidanzato con l’attrice. “Con il rischio di sembrare patetica – ha scritto lei su Instagram a fine 2019 – comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me”.

Diana Del Bufalo e Amici

Diana ha partecipato al programma di successo di Maria De Filippi, Amici. Diana entra nella scuola di Amici nel 2010, per specializzarsi nel canto. Durante l’edizione di Amici incide il suo primo singolo, “Nelle mie favole”, arrivando fino al serale dove però viene eliminata.

Film dell’attrice

Nel 2011, Diana fa il suo esordio nel mondo del cinema nel film di Massimo Boldi “Matrimonio a Parigi”. Tante altre sono state le sue partecipazioni come “Puoi baciare lo sposo”, “La profezia dell’armadillo”, “Attenti al gorilla” (con Frank Matano), “L’agenzia dei bugiardi”, “10 giorni senza mamma”, “7 ore per farti innamorare”, film diretto da Giampaolo Morelli.

