Chi è Valerio Scanu oggi: Sanremo, canzoni, laurea, matrimonio con Luigi Calcara

Valerio Scanu, cantante lanciato nel mondo della musica e dello spettacolo dal talent di canale 5 Amici condotto da Maria De Filippi, è diventato famoso dopo aver vinto il festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che.

Chi è Valerio Scanu oggi: famiglia e carriera in tv

Valerio Scanu è nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, il 10 aprile 1990. Amante degli animali e dei cani in particolare, Scanu si prende cura di ben 10 chihuahua.

La sua passione per la musica è iniziata nei piano bar e in alcuni eventi cittadini, accompagnato da un gruppo in cui è presente anche il padre. Nei primi anni Duemila inizia a muovere i primi passi come cantante, partecipando ad alcuni programmi televisivi come Bravo, bravissimo di Mike Bongiorno. La svolta della sua carriera avviene quando prende parte al talent Amici di Maria De Filippi nel 2008 dove arriva secondo e lancia un singolo di buon successo: Sentimento. Nel 2009 lancia il suo eponimo album, che raggiunge un ottimo riscontro in termini di vendite. Successivamente il cantante partecipa anche a diversi reality come L’Isola dei Famosi, Il cantante mascherato e Tale e Quale show nel 2014 dove arriva secondo nella classifica finale dietro a Serena Rossi.

A fine 2021 Valerio Scanu ha rivelato che sta dando gli esami in giurisprudenza per avviarsi alla carriera di avvocato.

La vittoria a Sanremo

Nel 2010 a dare grande forza alla sua carriera è la vittoria del Festival di Sanremo 2010. In quell’edizione l’artista riesce a trionfare grazie al brano Per tutte le volte che.

La perdita del padre per Covid

All’agenzia di stampa Adnkronos, il cantante ha rivelato la perdita del padre a causa del Covid. “In molti non si rendono conto della gravità delle situazione del Covid ancora oggi, delle terapie intensive piene, di come questa malattia sia imprevedibile. Io ho perso mio padre che era una persona sana e non aveva nessuna patologia”, spiega il cantante.

Il matrimonio con Luigi Calcara

Qualche anno fa Scanu dichiarò di essere felicemente fidanzato ma aggiunse anche che non avrebbe mai rivelato nulla di più in merito. A novembre 2022, però, Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno rivelato la loro storia d’amore che durava dal 2020, ufficializzata con la proposta di matrimonio da parte del cantante al suo amato. Il video della proposta delle nozze, diffuso dagli amici di Valerio, ha fatto poi il giro del web.

I due quindi, presumibilmente nel 2023, si sposeranno.

La laurea in giurisprudenza

Valerio Scanu è un grande amante della musica ma, al tempo stesso, medita di avviare una carriera di avvocato. La rivelazione è stata fatta nel gennaio 2022 quando a RomaToday ha rivelato questo nuovo progetto. “Ho deciso di iscrivermi a Giurisprudenza qualche anno fa – ha infatti fatto sapere – dopo che avevo ricevuto una denuncia per diffamazione.

In quel caso la vicenda era un po’ particolare, si è chiusa con un’archiviazione, perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio. Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Da qui il desiderio, in un prossimo futuro, di diventare un avvocato. “Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma.

In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria”. Il cantante ha poi concluso la sua laurea in giurisprudenza, ottenendo anche un ottimo risultato.

La candidatura ad “Una voce per San Marino”

Tra i cantanti candidati ad Una voce per San Marino, concorso canoro che dà l’accesso all’Eurovision in caso di vittoria, c’è anche Valerio Scanu. L’ex vincitore del Festival di Sanremo, come anche Achille Lauro, ha voluto tentare questa strada con il sogno di tornare ad esibirsi su un palcoscenico internazionale come l’Eurovision. Come lui hanno pensato a questa possibilità anche Achille Lauro (che ha però partecipato anche a Sanremo 2022), Francesco Monte, Cristina Ramos, Burak yeter & Alessandro Coli, i Blind, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus and Alberto Fortis e Fabry & Labiuse ft. Miodio.

Il festival canoro Una Voce per San Marino andrà in onda il 19 febbraio al Teatro Nuova Dogana e si potrà seguire anche su Rtv San Marino.