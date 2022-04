Chi è Stefania Battistini, inviata di guerra del Tg1 in Ucraina

Stefania Battistini è una giornalista, inviata di guerra del tg1 a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina.

Chi è Stefania Battistini

Stefania Battistini è una giornalista nata a Milano il 16 aprile 1977. Laureata in scienze della comunicazione, è professionista dal 2007 e attualmente lavora per il Tg1. Molto riservata sulla sua vita privata, si distingue da anni per il coraggio e la professionalità dimostrate in diverse situazione complesse. Inviata già per raccontare zone difficili come il Kurdistan e la Siria, è attualmente in Ucraina per raccontare la difficile situazione della popolazione.

In passato si è trovata diverse volte in situazioni di pericolo, come quando venne minacciata da un uomo armato di pistola. Il suo racconto si aggiunge a quello di altri colleghi che sono sul campo in Ucraina come Vincenzo Frenda, Gianmarco Sicuro ed Emma Farnè e Mattia Sorbi.

Vita privata

Stefania Battistini ama moltissimo gli animali e possiede due cani. In alcune foto pubblicate su Instagram, compare anche in compagnia di un gatto. Le piace cucinare e il suo lavoro la porta spesso all’estero.

Instagram

Il suo profilo Instagram è attualmente molto aggiornato con immagini legate alla difficile situazione in Ucraina. La giornalista è seguita da più di 8000 followers.