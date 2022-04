Chi è Emma Farnè, inviata di guerra della Rai in Ucraina

Chi è Emma Fanrè, inviata della Rai per seguire il conflitto in Ucraina? Ecco cosa sappiamo sulla giornalista

Emma Farnè è una giornalista della Rai, inviata di guerra per seguire il conflitto in Ucraina.

Chi è Emma Farnè

Emma Farnè è una giornalista romana che sta diventando sempre più nota al pubblico per i suoi reportage dall’Ucraina per la Rai. Inviata di guerra in Ucraina, è cresciuta a Roma e per diventare giornalista ha frequentato uno stage preso l’Ansa di Berlino, sua prima esperienza lavorativa. A seguire ha fatto un altro stage presso il Sole 24 Ore fino a che nel 2010 è approdata in Rai e ha cominciato a lavorare al TG1.

Prima di seguire il filone della guerra in Ucraina ha avuto modo di seguire la situazione politica in Inghilterra, gli attentati in Sri Lanka e la crisi economica in Grecia.

Vita privata

Emma Farnè è una giornalista davvero molto riservata e in merito alla sua vita privata non è chiaro se abbia un compagno oppure se sia single. Costretta a viaggiare spesso per motivi di lavoro, fa ritorno a Roma ogni volta che ne ha l’occasione ed è una grande amante dei viaggi e della musica. Parla perfettamente l’inglese e il tedesco. Tra i suoi hobby anche leggere e praticare surf tra le onde.