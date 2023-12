Elezioni USA 2024, Biden conferma la candidatura: “Senza Trump non correrei”

Elezioni USA 2024, Joe Biden parla della sua candidatura: “Se non ci fosse Trump non correrei, non possiamo lasciare che vinca”. Per il Presidente in carica, il tycoon è pericoloso: “Minaccia la democrazia”.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden inseguirà il suo secondo mandato nelle Elezioni Presidenziali 2024, in programma il prossimo 5 novembre. Durante un suo discorso ad un evento elettorale di raccolta fondi a Boston, il leader americano ha ammesso di aver deciso di candidarsi solo per contrastare il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: “Se Donald Trump non fosse in corsa, non sono sicuro che correrei. Ma non possiamo lasciare che vinca“.

Scontro a distanza tra Biden e Trump: “La democrazia è a rischio”

Secondo Presidente americano, il tycoon è un pericolo per gli Stati Uniti e solo lui e la sua vice, Kamala Harris, hanno una chance di batterlo alle elezioni. Per Biden con Trump al timone “la democrazia è a rischio”, in quanto il repubblicano e i suoi alleati hanno intenzione di “distruggere le istituzioni democratiche”. Non si è fatta attendere la risposta di Trump: “Sarò un dittatore solo il primo giorno della presidenza. Chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima cominciando a trivellare. Sono i democratici che abusano del loro potere, non io”.