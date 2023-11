Armando Incarnato, chi è il Cavaliere di Uomini e Donne: vita privata, lavoro, ex moglie

Chi è Armando Incarnato, Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Tra i personaggi più discussi del dating show di Maria De Filippi, partecipa al programma dalla stagione 2018/19. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Armando Incarnato di Uomini e Donne, vita privata e carriera

Nato a Napoli nel 1977, Armando Incarnato ha 46 anni ed è un personaggio televisivo diventato famoso grazie a Uomini e Donne. Dopo aver abbandonato la facoltà di Giurisprudenza e gli studi universitari, Incarnato si è guadagnato da vivere lavorando come barman, corriere e responsabile di reparto nei supermercati. Nel corso degli anni trova la sua dimensione come imprenditore nel settore del benessere, creando la catena di saloni di parrucchieri Exclusive Luxury Hair. Gli appassionati di serie tv potrebbero inoltre ricordarlo per un suo piccolo ruolo da attore nella serie Gomorra: incarnato appare brevemente nella quarta stagione dello show.

Arriva in tv ad Uomini e Donne nella stagione 2018/19, come Cavaliere del Trono Over, diventando molto presto uno dei personaggi più discussi della trasmissione. Nonostante partecipi da molti anni al dating show di Maria De Filippi, Armando Incarnato non è ancora riuscito a trovare la donna giusta per lui. L’imprenditore ha subito molte critiche per la sua arroganza e per i suoi modi di fare con le donne, soprattutto dopo la fine di una frequentazione, e nel corso degli anni si è spesso scontrato in studio con ospiti ed opinionisti. Tra le tante protagoniste di Uomini e Donne da lui frequentate spiccano Noel Formica, Roberta Di Padua, Veronica Ursida e Marika Geraci.

Vita privata: ex moglie, figlia, Instagram

Prima di partecipare ad Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato sposato con una donna di nome Daniela, al suo fianco per ben diciassette anni. Dalla loro unione è nata l’unica figlia dell’imprenditore, Michelle, alla quale ha dedicato un tatuaggio sul suo petto. Il suo profilo Instagram è privato ed è seguito da oltre 276mila persone.