Mi piace molto, l’ultimo singolo di Aiello: testo e video

Il mese di Maggio si sta concludendo, ma a non finire sono le novità in campo musicale. Tra questi si può menzionare Aiello con il suo ultimo singolo, dal titolo Mi piace molto.

La canzone fa parte del nuovo disco ROMANTICO.

Mi piace molto, il testo dell’ultimo singolo di Aiello

Uscito con il suo nuovo album, Antonio Aiello – vero nome di Aiello – è tornato con l’intero album, dal titolo ROMANTICO. All’interno ci sono ben 11 tracce, tra cui P.A.N.C., cantata insieme ad Alessandra Amoroso. Il singolo che più si contraddistingue è invece Mi piace molto, grazie ad un sound vivace e rock. Una canzone da cantare fino a perdere il fiato.

Di seguito il testo del brano:

I-i-i baci sulle orecchie,

una benedizione

mi manca fare sesso

su una costellazione

mi piace molto ah

mi piace molto ah

mi piace molto ah

mi piace

p-p-per stare insieme a te

un manuale d’istruzione

salutami tua mamma

che io scappo dal balcone

mi piace molto ah

mi piace molto ah

mi piace molto ah

mi piace

pizza e motorino, fiori rosa sul cuscino, sai che

faccio tutto anche senza di te

la mia vita anche senza di te

ma mi piace molto meno

Tutta la notte

ho il cuore che batte

se non ti trovo accanto la domenica

tutta la notte

facciamo l’amore

io non dormo se non ci sei tu..uuuh uuuh uuuh uuuh

i-i-i soldi li nascondo

dietro la televisione

le foto di mia nonna

dentro la ventiquattrore

mi piace molto ah

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

mi piace molto ah

mi piace molto ah

mi piace

pizza e motorino, fiori rosa sul cuscino, sai che

faccio tutto anche senza di te

la mia vita anche senza di te

ma mi piace molto meno

Tutta la notte

ho il cuore che batte

se non ti trovo accanto la domenica

tutta la notte

facciamo l’amore

io non dormo se non ci sei tu..uuuh uuuh uuuh uuuh

Se dipendesse soltanto da me

non dovresti abitare da te

non mi bastano solo i weekend

Tutta la notte

ho il cuore che batte

se non ti trovo accanto la domenica

tutta la notte

facciamo l’amore

io non dormo se non ci sei tu..uuuh uuuh uuuh uuuh

LEGGI ANCHE: Amore indiano, l’ultimo singolo di Tommaso Paradiso e Baustelle: testo e video.

Il video della canzone