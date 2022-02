Chi è Olena Kourilo, insegnante ucraina ferita dal bombardamento

“Riuscivo a pensare solamente “Mio Dio, non sono pronta a morire”. Ero sotto choc”. Sono queste le parole di Olena Kourilo all’agenzia di stampa francese AFP , protagonista della foto simbolo dei bombardamenti della Russia contro l’Ucraina. Scatto che, in poche ore, ha già fatto il giro del mondo.

Olena Kourilo e il bombardamento

Olena Kourilo, insegnate di 53 anni, è stata ferita nel bombardamento di Cuhuïv, a 40 km dalla città di Kharkiv, a seguito dell’offensiva che Vladimir Putin ha inscenato contro l’Ucraina.

La sua casa, oggi, è ridotta in macerie ed è stata completamente devastata dai bombardamenti. Lei invece, miracolosamente, si è salvata e dice senza mezzi termini di essere stata protetta da un angelo custode. “Sono stata fortunata. Sarò sempre e solo accanto alla mia patria – ha detto ai microfoni di BfmTv, devo avere un angelo custode molto forte, lassù: la mia casa è stata distrutta, non è rimasta neanche una finestra e persino il pavimento è stato devastato.

Non pensavo potessimo arrivare fino a questo punto“. L’offensiva russa pare ad essere ad un punto di non ritorno tanto che l’Ucraina, secondo molto analisti, sarà presto sottomessa dalla Russia. Olena però, nata e cresciuta in Ucraina, ha rimarcato tutto l’amore per la sua patria che ha coltivato durante la sua vita. “Io farò di tutto per l’Ucraina, fino a che mi sarà possibile e con tutta l’energia che ho.

Sarò sempre e solo accanto alla mia patria. Vivere sotto Putin? Mai, a nessuna condizione: meglio morire”.

Le ferite al viso

La casa di Olena è stata frantumata da un missile, e della sua dimora non è rimasto niente. Oggi il suo viso è ancora ferito e pieno di bende, ma la donna non si arrende e il suo volto insanguinato è diventato uno dei simboli della guerra in Ucraina. Simbolo anche del coraggio di resistere ai bombardamenti.

