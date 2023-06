Elon Musk lancia un messaggio all’Italia sulla natalità: “Fate più figli”. Perché ha acquistato Twitter?

Elon Musk è di nuovo tornato sul tema della denatalità e in particolare ha parlato dei rischi che l’Italia può correre se non verranno fatti più figli nei prossimi anni. Poi, il proprietario di Tesla ha spiegato perché ha comprato Twitter.

Elon Musk lancia un messaggio all’Italia sulla natalità: “Fate più figli”

Elon Musk a “Quarta Repubblica” su Rete4 è stato intervistato da Nicola Porro, e ha mandato un messaggio chiaro agli italiani. “Sono una persona molto a favore dell’essere umano, della consapevolezza per questo mi preoccupo del tasso di natalità troppo basso: si tratta di un grande problema. Voi dovete fare figli“. L’ad di Tesla e proprietario di Twitter, ha sottolineato che la denatalità “è un problema enorme, globale”; “la tendenza è che gli esseri umani scompariranno, se si estrapolano le tendenze attuali l’andamento è in quella direzione. Se non invertiamo la rotta l’Italia scomparirà. L’anno scorso credo siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati”.

“Non penso – ha aggiunto rispondendo ad una domanda – che l’immigrazione possa risolvere i problemi del mondo, solo perché qualcuno fa figli; francamente penso si tratti più di una questione morale, è giusto chiedere ai figli di qualcun altro di prendersi cura di te quando sarai vecchio? Questo non è giusto”. “Tutti noi – ha sottolineato – abbiamo un po’ di consapevolezza, insieme abbiamo anche una consapevolezza collettiva, nel momento in cui la popolazione diminuisce si riduce anche questa consapevolezza collettiva e riduciamo la nostra capacità di capire la natura dell’universo”.

“L’Italia è fantastica” anche per gli affari, ha infine concluso, “Sono molto pro Italia, sono venuto molte volte, ho festeggiato il 40esimo compleanno a Venezia, sono un grande fan e per questo dico che gli italiani devono fare più figli”.

Perché ha acquistato Twitter?

Perchè ha acquistato Twitter? chiede Porro: “Perchè sono un masochista, e mi chiedevo quale fosse il modo per infliggermi il dolore più grande” (ride di gusto, ndr). “Twitter – diventa poi serio Musk – vuole solo assicurare che ci sia il massimo della libertà di parola. Quando si parla della libertà di parola dobbiamo ricordarci che vale anche quando consente di dire alle persone che non ci piacciono cose che non ci piacciono. E’ una lotta dura, ma se non sarà così, la libertà di parola non avrà più senso. Stiamo gestendo Twitter come un’ottima istituzione, sta andando bene. A volte qualcuno mi dice che dovrei impedire a una determinata persona di parlare, ma io penso che se quella persona non sta violando la legge, perchè dovrei impedirgli di esprimersi? Se le persone vogliono che una legge sia diversa, le persone dovranno far fare nuova legge ai loro governanti. Invece se si rispettano le leggi vigenti, si rispetta la volontà della gente. Twitter non decide, è la gente che decide tramite le leggi“.