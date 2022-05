Amici, la crisi di LDA: cosa è successo al giovane cantante

Amici, LDA racconta la sua crisi: cosa è successo? Dopo la conclusione del talent, il giovane cantautore e figlio di Gigi D’Alessio ha rivelato alcuni dettagli sorprendenti sulla sua esperienza in tv: “Inondato dalle circostanze”.

LDA e la sua crisi ad Amici: cosa è successo? I motivi dell’eliminazione

Dopo la sua eliminazione da Amici 2022 a tre settimane dalla finale, LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, ha deciso di raccontarsi. Il figlio di Gigi D’Alessio ha rilasciato alcune interviste in cui ha parlato delle sue impressioni sulla sua esperienza televisiva.

In un articolo de Il Messaggero, il cantante ha spiegato di aver attraversato un periodo di crisi nel corso del programma, che non è stato possibile approfondire a causa della sua eliminazione improvvisa: “Sono uscito e nessuno si aspettava la mia eliminazione. È stata una sorpresa. La produzione non ha avuto neanche il tempo di mandare in onda le immagini della mia crisi durante il daytime. Sono stato inondato dalle circostanze e non riuscivo ne a concentrarmi ne a produrre“.

Durante la sua permanenza nella scuola di talenti di Canale 5, LDA ha sofferto molto la lontananza dagli affetti: “Erano sette mesi che non incontravo nessuno, vivevo in una bolla. Non sono mai stato così lontano dai miei familiari e dai miei amici, ero molto scombussolato. Questa situazione ha influito sul mio percorso purtroppo. Non avevo più nulla da dare e per questo non sono stato tanto male dopo l’eliminazione. È stata fisiologica, avevo dato tutto“.

In arrivo il suo primo album: “Ho la musica nel mio DNA”

Negli ultimi giorni, Luca D’Alessio si è messo Amici alle spalle e ha annunciato l’uscita del suo primo album, LDA. “Sono cresciuto con tanta musica in casa.” -racconta il cantante- “E son sicuro che già cantavo quando ero nella pancia di mamma. Nel mio Dna c’è tanta musica“. Disponibile su tutte le piattaforme dal 13 maggio, l’uscita dell’album è accompagnata dall’estrazione del singolo Bandana, per il quale è già disponibile un lyric video sul canale Youtube ufficiale di LDA.