Ida Platano in lacrime, cosa ha detto a Verissimo?

Cosa ha detto Ida Platano a Verissimo? Il 28 maggio 2022, la tronista di Uomini e donne è scoppiata a piangere di fronte a Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista, l’influencer ha parlato della sua infanzia difficile e del suo rapporto con Riccardo Guarnieri: “Sono stata poco bambina, con Riccardo un sentimento immenso”.

Cosa ha detto Ida Platano: le lacrime della tronista a Verissimo

Il 28 maggio 2022 Silvia Toffanin ha accolto un’ospite speciale negli studi di Verissimo.

La nota influencer Ida Platano, una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al rotocalco di Canale 5. La corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi si è lasciata prendere dall’emozione e si è commossa mentre raccontava della sua infanzia complicata e della sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

“Ho rapporti, anche se un po’ distaccati, con la mia famiglia d’origine in Sicilia.” -ha spiegato Ida- “Sento spesso i miei fratelli.

Ero una bimba che è cresciuta alla svelta, perché aveva tante responsabilità. Facevo da mammina, eravamo 7 fratelli. C’erano delle difficoltà. Sono andata presto a lavorare, a 13 anni. Il mio sogno era fare la parrucchiera o l’hostess. Ma non c’era la possibilità di fare l’hostess per i costi degli studi“.

Il peso dei ricordi comincia a farsi sentire ed arrivano le prime lacrime per Ida: “Scusami, si toccano dei tasti… Ho dovuto imparare a diventare grande, a prendermi le responsabilità.

Sono stata poco bambina. A 17 anni mi sono innamorata. Non si poteva convivere, mio padre non era d’accordo. Mi sono sposata, sono stati 10 anni di matrimonio. Ero innamorata, però sono cresciuta insieme a lui. L’amore vero l’ho scoperto dopo. Sognavo dei figli, ma non sono mai arrivati. Tradimenti? Ci sono state delle piccole cose che mi hanno portato a decidere di chiudere questo matrimonio”.

Poi arriva il figlio, il piccolo Samuele: “Ho portato avanti la gravidanza da sola, però è stata la decisione più bella della mia vita.

Dico sempre che è l’unica cosa giusta che ho fatto. Ho fatto degli errori, mi dedicavo tanto al mio lavoro, non do le colpe al mio ex se è andata così. Samuele non vede il papà. Questa cosa mi ha fatto stare male, ma lui non l’ha mai conosciuto. Oggi ha 11 anni“.

La storia con Riccardo Guarnieri: “Per lui un amore immenso”

Ida Platano ha poi confessato a Silvia Toffanin di provare ancora forti sentimenti per Riccardo Guarnieri.

L’intervista è stata registrata prima della furiosa lite tra i due negli studi di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista, Ida sembrava invece sperare in un riavvicinamento con la sua vecchia fiamma. “Con lui è stato un colpo di fulmine.” -spiega la donna, commossa- “Quando la nostra storia è finita mi sembrava come se avessi raccolto la mia anima da terra e me la fossi rimessa dentro. Io non ho mai sofferto per amore così tanto come con lui. Il mio sentimento per Riccardo è cresciuto giorno dopo giorno.

Non è amore quello che provo oggi per lui, ma è un amore immenso. Non so cosa provi lui, è molto orgoglioso, però penso sia innamorato“.