Funerale Leonardo Del Vecchio, diretta della cerimonia (VIDEO)

Funerale Leonardo Del Vecchio, il video in diretta della cerimonia. L’ultimo saluto all’imprenditore fondatore di Luxottica, scomparso a 87 anni lo scorso 27 giugno. Gli striscioni dei dipendenti: “Grazie di cuore”.

Si celebrano oggi i funerali di Leonardo Del Vecchio, imprenditore milanese, fondatore di Luxottica, morto all’età di 87 anni lo scorso 27 giugno. Una folla si è radunata al Palaluxottica di Agordo per partecipare all’ultimo saluto ad uno dei più importanti uomini d’affari italiani.

Spiccano gli striscioni di ringraziamento dei dipendenti: “Grazie di cuore, non ti dimenticheremo mai”. Alla cerimonia partecipano la famiglia, i vertici di Essilux e personalità importanti come l’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli, il presidente di Generali Andrea Sironi e il numero uno di Mediobanca Alberto Nagel. È possibile seguire i funerali in diretta sul canale Youtube di Belluno News.

Il ringraziamento della moglie: “Grazie per essere qui, Leonardo sarà sempre con voi”

Nicoletta Zampillo, moglie di Del Vecchio, ha ringraziato la folla durante le esequie: “Oggi mi sento di ringraziarvi per essere qui in tanti. Mi sento di dirvi che Leonardo, che il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre sarà sempre, sempre qui con voi e potrà sempre comunque riuscire a darvi dei consigli, e a tanti di voi li ha già dati, per cui dovete continuare come continuerò io a essere forti e determinati nell’andare avanti con questa azienda, la sua creatura”.