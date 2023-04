Carlo Marrale, chi è oggi il chitarrista ex Matia Bazar: vita privata, moglie, malattia

Chi è oggi Carlo Marrale, cantante e chitarrista ex membro dei Matia Bazar. Tra i fondatori originali della nota band, ha poi tentato la fortuna da solista a partire dagli anni Novanta. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Genova il 15 marzo 1952, Carlo Marreale ha 71 anni ed è un celebre cantante e chitarrista, noto soprattutto in quanto uno dei membri fondatori dei Matia Bazar, storica band italiana. Fu inoltre uno dei membri della formazione originale dei Jet, gruppo rock in attività tra il 1971 e il 1974. Insieme a loro pubblica diversi singoli e un solo album, Fede, speranza e carità. Forma i Matia Bazar nel 1975, con Aldo Stellita al basso, Piero Cassano alle tastiere, Antonella Ruggiero alla voce e Giancarlo Golzi alla batteria. Al loro fianco Carlo Marreale crea molti brani di enorme successo, tra cui Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Mr Mandarino, Vacanze romane, Piccoli giganti e Ti sento. Insieme pubblicano 13 album in studio e partecipano al Festival di Sanremo per ben sette volte, aggiudicandoselo nel 1978 con …E dirsi ciao.

Nel 1993 Carlo Marrale decide di lasciare il gruppo per tentare la fortuna da solista, forte anche di contrasti mai risolti con la nuova cantante dei Matia Bazar, Laura Valente. Un anno dopo partecipa di nuovo al Festival, stavolta da solo, con il brano L’ascensore. In seguito pubblica il suo primo album da solista Tra le dita la vita. Nel 2003 trova grande successo negli Stati Uniti: scrive il singolo Odissea, cantato dai tenori Salvatore Licitra e Marcelo Álvarez. Il suo secondo album, Melody Maker, arriva nel 2007.

Negli ultimi anni Marrale ha cominciato una fruttuosa collaborazione con un altro ex membro dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte. I due hanno dato vita ad un tour, La nostra vita, in cui i due ripropongono i migliori successi della storica band. “Quella con il grande fondatore della band è un’avventura iniziata prima della pandemia.” -spiega Silvia Mezzanotte- “La scomparsa di Giancarlo Golzi, nel 2015, ha creato grave destabilizzazione nel gruppo provocando nel 2016 la mia fuoriuscita e l’anno successivo quella di Piero Cassano. Io e Carlo ci siamo incontrati qualche tempo dopo e abbiamo iniziato a progettare insieme uno spettacolo”.

Vita privata: moglie, malattia, Instagram

Si sa pochissimo circa la vita privata di Carlo Marrale. Non è noto se il chitarrista sia attualmente sposato, né se abbia mai avuto figli. Il cantante ha sempre protetto con successo la propria privacy e quella delle persone a lui care. Non è possibile carpire dettagli neanche dal suo profilo Instagram, dove si è costruito un seguito di quasi duemila persone. Nonostante le molte voci in rete, non si hanno inoltre notizie circa una sua presunta malattia. Nonostante l’età, Marrale pare sia ancora in piena salute.