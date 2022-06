TikTok, Khaby Lame supera Charli D’Amelio: ora è lui il più seguito

Khaby Lame è il Re di TikTok: ha superato Charli D’Amelio e ora è il più seguito sulla piattaforma. In poco più di due anni, il creator italiano di origini senegalesi ha conquistato ben 142.6 milioni di follower, surclassando i suoi rivali internazionali.

Khaby Lame supera anche Charli D’Amelio: è il creator più seguito su Tiktok

TikTok ha un nuovo Re: si tratta di Khaby Lame, creator italiano 22enne di origini senegalesi che ha raggiunto stamattina i 142,6 milioni di follower.

Un numero enorme che gli ha permesso di sorpassare la precedente leader della piattaforma, la ballerina statunitense Charli D’Amelio, ferma a 142,2 milioni. La giovanissima influencer, appena 18enne, è stata la prima creator a raggiungere i 100 milioni di follower su TikTok, grazie ai suoi balletti e ai suoi vlog in cui si racconta al proprio pubblico. Ad oggi, a poco più di due anni dal suo esordio sul web, Khaby Lame è la persona più seguita su TikTok e i suoi seguaci, sparsi in tutto il mondo, continuano ad aumentare.

Chi è Khaby Lame, nuovo “Re” di TikTok: la comicità semplice e schietta che ha conquistato il web

Nato a Dakar nel 2000 e cresciuto a Chivasso, in provincia di Torino, Khaby Lame ha cominciato a farsi conoscere durante la pandemia da Covid-19. Licenziato nel 2020 dal suo lavoro di operatore di macchine CNC, comincia a pubblicare video su TikTok. Diventa famoso sulla piattaforma soprattutto grazie ai suoi divertenti video-risposta a life hack eccessivamente complicati, in cui svolge la stessa attività in modo semplice e con espressione impassibile.

Nei suoi video, pur senza mai spiccicare parola, dimostra una grande espressività e simpatia grazie ai quali comincia ben presto a crearsi una grande fetta di pubblico. La sua comicità risulta inoltre comprensibile a un pubblico ben più ampio di quello italiano, vantaggio che gli consente di lottare alla pari con i colossi americani e di imporsi a livello internazionale.