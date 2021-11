Lucia Russo, chi era la moglie di Memo Remigi

Memo Remigi, concorrente di Ballando con le stelle, è stato con una donna che rimarrà per sempre nel suo cuore: Lucia Russo. La moglie, alla quale era legatissimo, che è mancata all’età di 81 anni, è spesso nei ricordi del cantautore che l’ha ricordata nel programma già in più occasioni.

Lucia Russo, moglie di Memo Remigi

Ma chi era Lucia Russo, moglie di Memo Remigi? I due, insieme, hanno vissuto insieme per ben sessant’anni e hanno avuto insieme un figlio, Stefano Remigi. Insieme i due hanno vissuto insieme tantissimi momenti, compresa la difficile malattia che ha colpito lei e che purtroppo se l’è portata via il 12 gennaio 2021. Sappiamo che viveva a Varese, la città dov’è deceduta, e dove i due si erano trasferiti a partire dal 2005. Lucia Russo è sempre stata un punto di riferimento per il cantautore e la sua perdita ha lasciato in Memo Remigi un vuoto davvero incolmabile. Dopo la sua scomparsa, servendosi di Facebook, Memo Remigi ha voluto scrivere alcuni toccanti parole. “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”

Curiosità sulla coppia

I due innamorati sono sempre stati molto riservati riguardo il loro amore e la loro vita privata, ma qualche curiosità di cronaca rosa si sa. Una di queste è che la coppia si è conosciuta durante una partita di golf. “Io persi la partita, ma soffiai questa favolosa ragazza al mio avversario“, ha raccontato Memo Remigi durante un’intervista riportata da Prealpina.it. Proprio alla moglie Memo ha dedicato la canzone “Innamorati a Milano”.

Il tradimento di Memo Remigi con Barbara D’Urso

Una curiosità che è finita sulle pagine della cronaca rosa è il tradimento di Memo Remigi con una giovane Barbara D’Urso negli anni ’70. Stando alle parole di Memo è stato uno degli errori più “clamorosi” della sua vita. “In tanti anni di matrimonio anche io ho fatto errori – ha confessato ad una intervista rilasciata a Dipiù Tv – che potrei chiamare ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti…Nel mondo dello spettacolo ci sono tante tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. La scivolata più celebre che feci fu quella con Barbara d’Urso”. Remigi infatti prese un bilocale proprio per stare con Barbara, e la moglie successivamente lo cacciò da casa. “Presi con lei un bilocale in affitto – aveva dichiarato – e forse mi sentivo anche un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”. Amore che è proseguito fino alla scomparsa di Lucia Russo.