Jessica Morlacchi, chi è oggi l’ex voce dei Gazosa: età, fidanzato, carriera

Jessica Morlacchi è una cantante e bassista italiana, diventata famosa grazie in quanto leader del gruppo Gazosa. Ma cosa sappiamo di lei?

Jessica Morlacchi oggi

Jessica Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio 1987 ed è sempre stata una grande appassionata di musica. Fin da quando aveva appena 7 anni, infatti, iniziò lo studio del basso e all’età di 17 anni si avviò anche al canto. Il 1998 è un anno importante per lei in quanto fonda la band “Eta Beta” che nel 2000 cambierà nome in Gazosa.

Il gruppo di giovani, che si presentò con il brano Stai con Me (Forever) al festival di Sanremo del 2001 vinse la categoria nuove proposte e si lanciò verso il successo con il singolo www.piacitu del 2001. Nel 2003 però Jessica decide di lasciare la band per intraprendere la carriera da solista.

Da componente di una band alla televisione

Il percorso di Jessica da solista ha un inizio vero e proprio nel 2005 quando, al festival di Sanremo, cantò Nel mondo dei sogni con Marco Masini nella serata dedicata ai duetti.

Nel 2006 uscì il suo primo singolo dal titolo Un bacio senza fine e nel 2007 pubblicò il brano Pensieri Timidi. La sua carriera da cantante, però, fu presto affiancata anche da uno sbarco sul piccolo schermo. Nel 2013 prova a prendere parte al talent show The Voice of Italy, ma verrà eliminata al Live Show. Ci riprova poi nel 2019 quando, nel programma Ora o mai più in onda su Rai 1, è una delle concorrenti dove si classifica seconda con il brano Senza ali e senza cielo.

Nello stesso anno partecipa alla nona edizione di Tale e quale Show. Nel 2021 è una presenza fissa del programma Oggi è un altro giorno su Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Il fidanzato di Jessica Morlacchi oggi

Jessica Morlacchi, dopo un lungo periodo da single, ha finalmente trovato l’amore. La nuova fiamma è un giovane ragazzo chiamato Davide, pasticcere di professione. La storia tra i due è molto fresca, ma Jessica si è detta “molto innamorata”.

Davide ha 28 anni e Jessica 34 ma nonostante la differenza d’età le premesse sembrano essere ottime. “E’ buonissimo, ha un animo dolcissimo” ha detto la cantante parlando del nuovo fidanzato.

Il caso con Memo Remigi su Rai 1

Jessica Morlacchi, oggi solista, è stata protagonista di una polemica su Memo Remigi su Rai 1, che ha portato Remigi all’esclusione dal programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno come “affetto stabile”.

Remigi, infatti, aveva messo le mani sul fondoschiena di Jessica Morlacchi nel corso di una puntata del programma, e la polemica era divampata sul web attirando anche l’attenzione di Striscia la notizia. Il video, mandato in onda nell’ultima puntata del tg satirico di Canale 5, è diventato pubblico e Serena Bortone ha deciso di espellere Remigi dal suo programma dopo aver espresso solidarietà alla Morlacchi.