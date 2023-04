Memo Remigi sulla palpata a Jessica Morlacchi: “Non mi ha più risposto”

Memo Remigi torna a parlare della palpata a Jessica Morlacchi: “Dopo il fattaccio non mi ha più risposto. Pensavo avrebbe sdrammatizzato”. Dopo la “cacciata” da Oggi è un altro giorno non ha più avuto contatti con Serena Bortone: “Mi aspettavo un trattamento diverso”.

Memo Remigi parla ancora della palpata a Jessica Morlacchi: “Non mi ha più risposto”

Il noto cantante Memo Remigi torna a far parlare di se con l’uscita del nuovo libro sulla sua vita e carriera, Sapessi come è strano, edito dalla Sperling & Kupfer. Intervistato per l’occasione dal settimanale Chi, l’artista è tornato a parlare del caso che ha sconvolto la sua carriera televisiva negli scorsi mesi, ovvero la palpata in diretta tv a Jessica Morlacchi. Le sue recenti fortune come ospite fisso del talk pomeridiano di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, sono sfumate con il caso di molestie, portando alla sua cacciata dal programma e alla risoluzione del suo contratto con la Rai.

Remigi continua a difendersi e a sminuire quanto fatto, definendolo non un palpeggiamento al sedere ma una semplice “pacchettina portafortuna”. A sua detta, tra lui e Jessica Morlacchi c’era molta confidenza: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto“. Remigi credeva che la situazione si sarebbe calmata, ma Jessica ha invece preso molto sul serio quanto accaduto: “Pensavo che avrebbe sdrammatizzato, che avrebbe spento l’incendio sul nascere”.

Il rapporto con Serena Bortone: “Mi sarei aspettato un trattamento diverso”

Nel corso dell’intervista Memo Remigi ha parlato anche del suo rapporto con la conduttrice Serena Bortone. Non poter più partecipare ad Oggi è un altro giorno è motivo di grande sconforto per il cantante: “Mi ha tolto lo stimolo che mi aveva fatto rivivere dopo la perdita di mia moglie“. Serena Bortone non ne ha più voluto sapere di lui dopo le molestie: “Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua”.

Remigi ha poi nuovamente provato a minimizzare l’accaduto: “Ho commesso un errore gravissimo per colpa del mio carattere scanzonato“. Il cantante ha però ammesso che il caso Morlacchi non è il primo in cui si è preso certe “scherzose” libertà. In particolare ricorda un momento sul set di un fotoromanzo insieme ad Orietta Berti: “La baciai tirando fuori la lingua. ‘Oddio, no!’, esclamò schifata, come se avesse visto il diavolo. Mi è sempre piaciuto scherzare”.