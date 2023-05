Stefano, chi è il figlio di Memo Remigi: vita privata, carriera, moglie, figli

Chi è Stefano Remigi, figlio di Memo Remigi. Come suo padre, si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo, affermandosi come regista. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Stefano Remigi, figlio di Memo Remigi: vita privata, carriera

Nato nel 1969, Stefano Remigi ha 54 anni ed è il figlio del noto cantante e personaggio televisivo Memo Remigi, nato dall’unione con la sua prima moglie, Lucia Russo, scomparsa nel 2021. Ispirato dal successo del padre, Stefano ha seguito le sue orme e si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo qualche tentativo di sfondare come musicista, oggi si è affermato come regista ed è spesso ospite in tv insieme al padre.

Vita privata: moglie, figli

Per molti anni Stefano Remigi è stato legato sentimentalmente ad una sua collega del mondo dello spettacolo, l’attrice Francesca Cavallin. Si tratta di un nome senz’altro noto ai più appassionati di fiction italiane per i suoi ruoli in Un Medico in Famiglia, Don Matteo e Rocco Schiavone. Prima di conoscere Francesca, Stefano ha avuto una relazione con un’altra donna, madre dei suoi primi due figli.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Stefano incontra Francesca per la prima volta nel 1999, ad una sfilata di moda, ed è subito un colpo di fulmine. Dopo tredici anni di fidanzamento, Stefano sposa Francesca nel 2012. Intervistata da Io Donna, l’attrice ha spiegato di essere stata lei a fare il primo passo: “Gliel’ho chiesto io. Non ci avevo mai pensato prima, anzi litigavo spesso con papà per questo. Invece a un certo punto mi è sembrato naturale”. Dal loro amore nascono altri due figli, Leonardo, nato nel 2007, e Iacopo, nato nel 2015. A due anni dalla nascita di Iacopo, tuttavia, qualcosa si infrange. I due decidono di divorziare, pur restando in buoni rapporti anche per il bene dei figli. Ad oggi non è noto se Stefano Remigi abbia trovato una nuova compagna.