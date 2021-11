Chi è Maria Ermachkova, insegnante di Ballando con le Stelle: è fidanzata?

Chi è Maria Ermachkova? La ballerina di origini russe è una delle insegnati dell’edizione 2021 di Ballando con le Stelle, maestra di Memo Remigi. Tutto sulla vita e carriera della danzatrice: quanti anni ha? È fidanzata? Come seguirla sui social?

Chi è Maria Ermachkova: età e carriera

Maria Ermachkova è nata a Mosca il 4 Luglio 1984, sotto il segno del Cancro, ed ha 37 anni. Inizia a ballare da giovanissima e ben presto trasforma la sua passione per la danza in una professione. Nel corso dei suoi 16 anni di carriera, la ballerina e coreografa si specializza in balli di coppia e balli latino-americani, ottenendo molti premi prestigiosi. Nel 2014 vince il Blackpool Dance Festival, uno dei più prestigiosi concorsi di ballo internazionali che si tiene ogni anno all’Empress Ballroom di Blackpool, in Inghilterra. Ermachkova ha inoltre ricoperto più volte il ruolo di giudice per il British World Dance Council.

Nel 2016 viene reclutata da Milly Carlucci nel cast di Ballando con le Stelle. Partecipa all’undicesima edizione come maestra di Pierre Cosso. La coppia non va benissimo: arriva tra le ultime tre nella seconda puntata, per poi essere eliminata definitivamente alla fine della terza. Nella tredicesima e quattordicesima edizione non è una maestra fissa, ma partecipa come insegnante in diverse occasioni per i “Ballerini per una Notte”, esibendosi insieme a stelle del calibro di Al Bano, Raoul Bova e Alessandro Del Piero.

Nel 2020 è la maestra di Tullio Solenghi, con il quale arriva settima. Nell’edizione 2021, invece, è la partner del cantante e personaggio televisivo Memo Remigi. La coppia arriva ottava, resistendo fino alla settima puntata del talent. Ermachkova ha commentato l’esperienza sui social: “È stato un percorso bellissimo, divertente ma anche faticoso e ricco di impegno e dedizione”.

Social e vita privata: è fidanzata? Ha figli?

Maria Ermachkova è molto riservata e non ci sono molte notizie sulla sua vita sentimentale. Per il momento non pare essere fidanzata. È vista molto spesso con il suo partner di ballo, Mirco Risi, ma i due sembrano avere un rapporto strettamente professionale. La ballerina non sembra avere figli, ma è legatissima ai suoi nipotini che compaiono spesso con lei sui suoi profili social.

Maria Ermachkova è infatti attivissima online: ha un profilo instagram con oltre 30mila follower e una pagina facebook ufficiale. Negli ultimi tempi, oltre alle foto con le nipotine, la ballerina ha usato le sue pagine per tenere i suoi fan aggiornati sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle.