Chi è Maria Chiara Giannetta, da “Don Matteo” a “Blanca”: vita privata, fidanzato, esordi, carriera

Chi è Maria Chiara Giannetta, attrice italiana nota per aver interpretato il ruolo del Capitano Anna Olivieri nella fiction Don Matteo. Nella fiction targata Rai Blanca interpreta la protagonista proprio Blanca, sovrintendente di polizia cieca.

Chi è Maria Chiara Giannetta: vita privata, esordi e carriera dell’attrice

Maria Chiara Giannetta, giovane attrice classe 1993, è nata a Foggia ed è una personalità piuttosto riservata. Laureata in Lettera e Filosofia all’università di Foggia, si è poi trasferita a Roma per inseguire la sua grande passione: la recitazione. Proprio nella Captale ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia e nella serie tv Don Matteo, prima sua fiction di successo, ha interpretato Anna Olivieri (capitano dei Carabinieri). Nel film Bentornato Presidente ha poi recitato al fianco di Claudio Bisio per poi essere chiamata nel cast di Un passo dal cielo (2017), Tafanos (2018), Mollami (2019), Ricordami (2019) e Buongiorno Mamma! (2021) con Raoul Bova. Nel 2021 conquista i cuori degli italiani grazie alla serie poliziesca Blanca della Rai, dove interpreta una sovrintendente di polizia cieca con un ruolo da protagonista assieme anche all’attore Giuseppe Zeno.

Vita privata e fidanzato

Maria Chiara Giannetta ha 337mila follower sulla sua pagina Instagram, il tutto nonostante sia un’attrice piuttosto riservata nel raccontarsi ai suoi fan. Sono spesso circolate indiscrezioni circa la sua vita privata. Si è vociferato che tra lei e Maurizio Lastrico, con il quale ha condiviso il set, ci fosse del tenero ma questi rumors non sono ancora confermati. Nel 2022 l’attrice è uscita allo scoperto, rivelando di essere legata sentimentalmente al regista Davide Marengo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo.” -ha svelato Maria Chiara Giannetta a Vanity Fair- “Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice”. Oltre al suo lavoro di attrice è una grande appassionata di tennis, viaggi e fotografia.