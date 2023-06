Davide Marengo, chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta: vita privata, carriera, età

Chi è Davide Marengo, fidanzato di Maria Chiara Giannetta. Scopriamo qualche informazione in più sul regista che ha conquistato il cuore della protagonista di Blanca: “Stiamo insieme da anni, lui mi ha aiutato tantissimo in molti momenti”.

Chi è Davide Marengo, fidanzato di Maria Chiara Giannetta: vita privata, carriera

Nato a Napoli nel 1972, Davide Marengo ha 51 anni ed è un noto regista e sceneggiatore italiano che ha acceso l’interesse della cronaca rosa grazie al suo fidanzamento con l’attrice Maria Chiara Giannetta. Dopo i suoi esordi come fotografo, decide di avvicinarsi al mondo della regia e comincia a fare un po’ di gavetta. Nei primi anni lavora nel backstage di film, cortometraggi e video musicali. Marengo fa il suo esordio dietro la macchina da presa nel 2005, con il film-documentario Craj, cui segue due anni dopo Dall’altra parte della luna. Nel corso della sua carriera gira molti cortometraggi e videoclip musicali, per artisti come Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Biagio Antonacci. Ha inoltre diretto tre film per il cinema, Notturno Bus, Breve storia di lunghi tradimenti e Un fidanzato per mia moglie, nonché diversi episodi di importanti serie televisive, tra cui la terza serie di Boris e Il Cacciatore.

Vita privata, la storia d’amore con l’attrice: “Stiamo insieme da anni”

Dopo essersi frequentati in segreto per diverso tempo, Marengo e Maria Chiara Giannetta sono usciti allo scoperto in un’intervista concessa nel 2022 a Vanity Fair. L’attrice ha ammesso che la sua relazione con il regista andava avanti già da alcuni anni: “Sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice”. I due hanno anche cominciato a vivere insieme: “Conviviamo, procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”.