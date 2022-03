La falsa foto di Zelensky con la svastica circolata nei giorni scorsi sul web e social per screditare il presidente ucraino.

La falsa foto di Zelensky con la svastica: è girata sui social nei giorni scorsi per screditare la figura del presidente dell’Ucraina che in questi giorni si sta battendo anche sul campo di battaglia per il suo paese.

La falsa foto di Zelensky con la svastica

Nei giorni scorsi è girata sui social e sul web una foto del presidente dell’Ucraina Zelensky con un maglia di calcio che al posto del numero aveva una svastica.

Tutta un’opera per screditare la persona e il politico che si sta battendo sul campo subito dopo l’invasione della Russia. Sono anche notizie pericolose perché questi sono anche giorni dei negoziati.

Ecco la vera foto ritoccata

Si è trattato solo di un fotomontaggio. Ecco la foto originale, pubblicata nel sito UaPost.us.

Nella foto originale, Zelensky posa con la maglietta della nazionale di calcio ucraina oggetto di contestazioni da parte della Russia durante gli europei del 2020.