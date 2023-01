Enzo Iacchetti oggi: carriera, flirt, ex compagna, figlio, Ezio Greggio, Striscia la Notizia

Enzo Iacchetti oggi è un conduttore televisivo, storico volto di Striscia la Notizia, che ha legato la sua carriera al duo comico con Ezio Greggio.

Ezio Iacchetti oggi

Vincenzo “Enzo” Iacchetti, più comunemente noto come Ezio Iacchetti, è nato il 31 agosto 1952 a Castelleone, in provincia di Cremona. Alto 178 centimetri, ha ottenuto il diploma ma da giovane decise di non proseguire gli studi. Il suo primo ingresso nel modo dello spettacolo e della comunicazione in generale lo ebbe nel 1978, a seguito del licenziamento dall’agenzia di viaggi Globus di Lugano; successivamente, ha cominciato a lavorare a Radio Tresa, occupandosi della programmazione della piccola radio libera di Lavena.

Nel 1979 ha iniziato la sua professione di comico assieme anche a personalità come Giorgio Faletti.

Lo sbarco in tv di Ezio Iacchetti

Ezio Iacchetti, dopo un primo inizio in radio, è riuscito poi ad emergere nell’universo della televisione. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, infatti, ha collaborato a diverse trasmissioni Rai, Mediaset e Telemontecarlo come Sportacus su Odeon TV (1986-1989), Face il vostro gioco, Tiramisù, Banane, Dido…menica(1993), Italia Firza (1994) o, ancora, Giro d’Italia.

La sua fama che ancora oggi lo rende conosciuto al pubblico, però, la deve alla conduzione di Striscia la Notizia con Ezio Greggio ma nel 1990 ha lavorato anche al Maurizio Costanzo Show.

Vita privata, ex compagna, figlio

Enzo Iacchetti oggi ha un figlio, avuto dall’unione in matrimonio con Roberta, nato nel 1986. Tra il 2002 e il 2007, il conduttore ha avuto una relazione con l’ex velina e showgirl Maddalena Corvaglia.

Dal 2016 al 2020, invece, è stato legato alla gieffina Rosi Zamboni, che secondo le riviste di gossip è stato più che altro un flirt.

Covid

Ezio Iacchetti ha avuto anche il Covid, dal quale è poi guarito. Per un periodo, però, non ha potuto condurre Striscia.