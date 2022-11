Kate Winslet oggi: Titanic, Avatar, marito, ex mariti, figlio, premi

Kate Winslet è un’attrice britannica, diventata famosa per Titanic e che ottenne la sua prima candidatura all’Oscar a vent’anni, per la sua interpretazione in Ragione e sentimento.

Kate Winslet oggi

Kate Winslet è nata il 5 ottobre 1975 nel Regno Unito ed ottenne la sua prima candidatura agli Oscar nel 1995 con il film Ragione e Sentimento. Fin da adolescente prende parte a piccole compagnie teatrali e recita in alcune serie TV e già all’età di 18 anni venne scelta per il ruolo da protagonista nel film Creature del cielo.

A soli 20 anni riceve la prima nomina come migliore attrice non protagonista.

L‘apice della popolarità arrivò però nel 1997 grazie al ruolo di protagonista femminile avuto in Titanic. Successivamente ha avuto interpretazioni all’interno di film come Iris (2001), Se mi lasci ti cancello (2004), Neverland (2004), Little Children (2006), Revolutionary Road (2008), Mildred Pierce (2011), Steve Jobs (2015), The Dressmaker (2016) e Omicidio a Easttown (2021). È poi nel cast di Avatar, la Via dell’acqua (Avatar: The Way of Water) di James Cameron.

Le candidature agli Oscar

Kate Winslet ha ricevuto complessivamente sette candidature agli Oscar, aggiudicandosi il riconoscimento come migliore attrice per il suo ruolo in The Reader (2008) e ha vinto in carriera cinque Golden Globe. Ha poi ottenuto come premio il Grammy Award e due Premi Emmy. Nel 2012 l’attrice è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Marito, ex mariti e figli

La Winslet ha avuto tre matrimoni e tre figli.

Legata all’attore Stephen Tredre, è però morto nel 1997 per un cancro alle ossa. Il 22 novembre 1998, l’anno dopo questa disgrazia, sposò Jim Threapleton, conosciuto sul set del film Ideus Kinky – Un treno per Marrakech. Il 24 maggio 2003 sposa in seconde nozze il regista Sam Mendes, da cui ha il suo secondo figlio, Joe Alfie nato nel 2003. I due, però, nel 2010 hanno divorziato. Nel 2012 sposò in un suo terzo matrimonio Edward Abel Smith accompagnata dall’amico di una vita Leonardo Di Caprio. Il 7 dicembre 2013 dà alla luce un bambino di nome Bear

Curiosità

Kate Winslet è vegetariana ed è sostenitrice dei diritti LGBT+.