Paolo Berlusconi, chi è il fratello di Silvio Berlusconi: figli, patrimonio, fidanzata

Chi è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi? Imprenditore milanese, ha frequentato molte donne nel corso della sua vita. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera, sul suo patrimonio e sulla sua vita privata.

Chi è Paolo Berlusconi, fratello di Silvio Berlusconi: vita privata, carriera, patrimonio

Nato a Milano il 6 dicembre 1949, Paolo Berlusconi è il fratello minore dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, terzogenito di un’importante famiglia borghese meneghina. Comincia la sua carriera da imprenditore ed editore nel 1990 quando suo fratello maggiore, in risposta all’entrata in vigore della Legge Mammì, gli cede la proprietà della società editrice Il Giornale. Secondo la nuova legge, infatti, Silvio, già proprietario di ben tre canali nazionali, non poteva avere anche il controllo di un quotidiano.

Negli anni Novanta fonda la Paolo Berlusconi Finanziaria srl, con la quale espande la propria influenza acquistando attività edili ed immobiliari dal gruppo Fininvest, oltre che imprese commerciali e tessili rispettivamente da Girasole e Zambaiti. È sua inoltre, in quegli anni, più del 50% della proprietà di Solari.com srl, società che a partire dal 2005 commercializza i decoder del digitale terrestre da cui nasce il servizio pay-per-view Mediaset Premium. Nel 2011 Paolo Berlusconi rafforza la sua presenza in ambito editoriale acquistando il 38% de Il Foglio dall’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, quota che lo rende azionista di maggioranza del quotidiano.

Nel 2018 si lancia nel mondo del calcio insieme a suo fratello maggiore, investendo nell’Associazione Calcio Monza ed entrando nel Consiglio di Amministrazione del club. Dopo la promozione in serie A del club lombardo nel 2022, Paolo Berlusconi diventa presidente onorario della squadra di calcio.

Vita privata: figli, ex mogli, fidanzata

Paolo Berlusconi, come il suo fratello maggiore, ha alle spalle una vita sentimentale molto movimentata. Nel corso della sua vita è stato sposato per due volte e ha avuto numerose storie con donne famose nel mondo dello spettacolo. Il suo primo matrimonio risale agli anni Settanta, quando convola a nozze con Mariella Bocciardo, politica italiana e Vice Presidente degli Enti Locali di Forza Italia in Lombardia. Dalla loro unione nascono le prime due figlie dell’imprenditore, Alessia, nata nel 1971, e Luna Roberta, nata nel 1975.

Dopo il divorzio da Mariella nel 1978, Paolo Berlusconi ritrova l’amore con Antonia Rosa Costanzo, con la quale si sposa e ha altri due figli: Davide Luigi nel 1982, e Nicole Rose nel 1989. Anche questo matrimonio, tuttavia, si chiude con un divorzio. Negli anni successivi l’imprenditore avrà numerose altre storie d’amore, spesso al centro della cronaca mondana. Si ricordano, ad esempio i fidanzamenti con la modella e conduttrice Katia Noventa, la nota showgirl Natalia Estrada, e l’ex gieffina Carolina Marconi. Oggi, secondo alcune voci di corridoio, Paolo Berlusconi pare stia frequentando l’ex Velina bionda Maddalena Corvaglia.