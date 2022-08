Walter Ricciardi candidato in Parlamento con Azione?

Walter Ricciardi candidato nelle liste di Azione al Parlamento? La possibilità c’è. Il consigliere sanitario di Roberto Speranza, infatti, potrebbe essere uno dei volti inseriti nelle liste di Azione.

Ricciardi in carriera è stato anche presidente dell’Istituto superiore di Sanità e nel maggio 2021 è entrato a far parte del comitato scientifico del Santé publique France.

Walter Ricciardi candidato in Azione per il Parlamento?

Il nome di Walter Ricciardi, consigliere sanitario del ministro Roberto Speranza anche durante la pandemia, potrebbe essere nelle liste di Azione per il Parlamento.

Ricciardi infatti, i cui consigli hanno guidato Speranza nel corso della pandemia, è iscritto anche al partito Azione. La rivelazione ufficiale dell’adesione del medico al partito, in particolare, era stata comunicata dallo stesso Carlo Calenda nel 2020 corso di una trasmissione su La 7. “Walter Ricciardi è nel mio partito, Azione, ed è il responsabile della sanità. Ha la tessera di Azione” aveva infatti rivelato Calenda.

Da consigliere di Speranza a parlamentare?

Che Walter Ricciardi possa essere una delle figure candidate da Carlo Calenda al Parlamento, quindi, non stupirebbe visto anche il suo incarico nel partito. L’ipotesi è stata riportata anche dall’agenzia Dire. Anche perchè, come già rimarcato, si tratterebbe di un volto parecchio conosciuto anche per gli elettori.