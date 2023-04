Prezzi carburanti, benzina in aumento e diesel in diminuzione: la situazione attuale in Italia

Prezzi carburanti, continuano a variare ma soprattutto ad aumentare. Tuttavia, la situazione non sembra in prospettiva poter migliorare, almeno fino a probabili accordi tra la Russia e l’Unione Europea. Ecco la situazione in Italia.

Prezzi carburanti, benzina in aumento e diesel in diminuzione

Continuano a variare i prezzi del carburante in Italia. Nelle ultime ore si è registrato un ulteriore aumento per la benzina. La situazione non migliorerà finché non si troverà un accordo tra Russia e paesi europei. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha spiegato che i tagli annunciati sono “nell’interesse dei mercati globali dell’energia“. Thierry Breton, commissario Ue all’Energia, ha risposto che “coloro che controllano i combustibili fossili stanno giocando. Vedono che i prezzi stanno scendendo perché la domanda diminuisce, e allora producono di meno per aumentare i prezzi“.

Stando alle ultime rilevazioni effettuate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su quasi 18mila impianti di carburante in Italia la benzina verde al servito è arrivata a costare oltre 2 euro, soprattutto in autostrada, dove ha sfiorato quota 2,499 euro al litro.

La situazione attuale in Italia

Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,882 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,885, pompe bianche 1,876), diesel a 1,772 euro/litro (invariato, compagnie 1,777, pompe bianche 1,761). Benzina servito a 2,017 euro/litro (+6, compagnie 2,058, pompe bianche 1,936), diesel a 1,912 euro/litro (invariato, compagnie 1,956, pompe bianche 1,822). Gpl servito a 0,784 euro/litro (-3, compagnie 0,793, pompe bianche 0,774), metano servito a 1,665 euro/kg (-8, compagnie 1,661, pompe bianche 1,669), Gnl 1,564 euro/kg (-24, compagnie 1,564 euro/kg, pompe bianche 1,564 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,947 euro/litro (servito 2,209), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,129), Gpl 0,886 euro/litro, metano 1,711 euro/kg, Gnl 1,561 euro/kg.

