Allerta caldo giovedì 22 giugno in 13 città: allarme e bollino arancione dal Ministero della Salute

Allerta caldo annunciata dal Ministero della Salute in 13 città nella giornata di giovedì 22 giugno 2023. L’elenco del Ministero prevede diverse città divise per colore e quindi per rischi in queste giornata annunciate afose.

Allerta caldo giovedì 22 giugno in 13 città

Allerta caldo annunciata nella giornata di giovedì 22 giugno 2023 in 13 città. Il Ministero della Salute ha pubblicato un bollettino con l’elenco delle città con diversi fattori di rischi divisi in base al colore del bollino. “Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Ecco il Ministero come divide le città in base al colore del bollino. Il verde è il livello di normalità, poi c’è il giallo, vale a dire lo “stato di pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”, quindi l’arancio: “Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più a rischio” e infine il bollino rosso che sta a significare “ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che durano per 3, o più, giorni di seguito”.

Bollino arancione dal Ministero della Salute

Nella giornata di giovedì 22 giugno, sono 13 le città da bollino arancione, come riportato sul sito del Ministero della Salute: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona. Bollino giallo invece a Bari, Cagliari, Civitavecchia, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo.