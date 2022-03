Chi è Giorgio Pasotti: vita privata, compagna, figlia, Elisa, film

Giorgio Pasotti è un attore italiano, noto per aver partecipato a diversi film e serie tv di successo. È uno dei protagonisti (assieme ad Anna Valle) della nuova fiction Lea Un nuovo giorno – Ricominciare in onda su Rai 1 da martedì 8 febbraio 2022. Scopriamo di più sui film di cui è stato protagonista e sulla sua vita privata: chi è la sua compagna? E chi sono le sue ex fidanzate famose?

Chi è Giorgio Pasotti: film

Giorgio Pasotti, 48 anni già compiuti, è nato a Bergamo il 22 giugno 1973. La sua passione per il mondo dello spettacolo è iniziata fin da quando era molto giovane e la sua carriera ha avuto uno slancio dopo che è stato protagonista dei film Treasure Hunt e The Drunken Master III. Nel 1998 appare sugli schermi con i film Ecco fatto, opera prima di Gabriele Muccino e nella pellicola I piccoli maestri.

Con Distretto di Polizia, però, arriva la popolarità interpretando le parti dell’ispettore Paolo Libero. Sempre con Gabriele Muccino ha recitato nel film Baciami Ancora e L’ultimo Bacio. Nel 2013, nel film premiato con la statua dell’Oscar La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, interpreta il personaggio di Stefano. Altri film importanti che ha fatto in cui ha avuto un ruolo da protagonista sono Diario di un maniaco per bene, Sapore di te (2014) di Carlo Vanzina e Un matrimonio da favola.

Sul piccolo schermo invece interpreta Lino Zani, il maestro di sci, nel progetto Non avere paura – un’amicizia con Papa Wojtyla. Ha recitato anche nella fiction Rai “Mina Settembre” con Serena Rossi.

Vita privata di Giorgio Pasotti

Ex fidanzate: Elisa e Nicoletta Romanoff

una storia con la cantante Elisa ai tempi del brano Luce (che 21 anni fa ha vinto il Festival di Sanremo). Giorgio Pasotti è stato per diversi anni sulle prime pagine delle cronache rosa per aver avuto(che 21 anni fa ha vinto il Festival di Sanremo). Ha avuto poi una relazione con l’attrice Nicoletta Romanoff da cui ha avuto una figlia, Maria. Tra il 2008 e 2009 ha avuto un flirt con Giulia Michelini.

La compagna Claudia Tosoni

Giorgio Pasotti dal 2017 è fidanzato con l’attrice e modella Claudia Tosoni conosciuta durante lo spettacolo teatrale Sogno d’una notte di mezza estate.