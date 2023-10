Paola Penzo, chi è la moglie di Gino Paoli: vita privata, carriera, figli

Chi è Paola Penzo, moglie di Gino Paoli. Al suo fianco dal 1991, è la madre di tre dei suoi figli. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto cantautore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Paola Penzo, moglie di Gino Paoli: vita privata e carriera

Nata nel 1956, Paola Penzo ha 67 anni ed è la moglie di Gino Paoli, amato cantautore anni Sessanta. I due sono sposati dal 1991 e stanno insieme da oltre cinquant’anni. Le informazioni sul suo conto sono relativamente poche, ma è ben nota la sua indole creativa. Penzo è in infatti l’autrice di alcuni dei brani più amati del marito. Paola è la seconda moglie per il cantautore, in passato legato ad Anna Fabbri, e l’ultimo di tanti grandi amori con donne famose come Stefania Sandrelli ed Ornella Vanoni.

Gino Paoli è ancora oggi innamoratissimo della sua consorte. Lo spiega lui stesso in un’intervista concessa al Corriere della Sera, in cui risponde così a una domanda sulle donne nel suo cuore: “Ora ne ho solo una. Mia moglie Paola ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi, soprattutto ora…Se non ci fosse lei, non ci sarei già più. Perché, ora sì, mi sarei anche rotto i coglio*i. L’amore è fatto di emozioni che per mantenersi pure devono restare dentro l’animo e connettersi all’altro senza bisogno di parole”. Nell’intervista ha parlato anche dei primi momenti passati insieme, quando si è accorto di poter entrare in sintonia con lei con anche solo uno sguardo: “All’inizio credevo che fosse muta e questo mi piaceva molto. Quando ha cominciato a parlare ho scoperto che pensavamo le stesse cose e quasi non c’era bisogno di dircele”.

Vita privata, chi sono i figli?

Paola Penzo è la madre di tre dei cinque figli di Gino Paoli. I figli della coppia sono Nicolò Paoli, artista e fotografo nato nel 1981, Tommaso Paoli, nato nel 1992, e Francesco Paoli, nato nel 2000. Penzo appare spesso in compagnia dei figli e del marito negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.