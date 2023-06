Capiscimi, l’ultimo singolo di Leo Gassmann: testo e video

Il mese di Giugno ha già mostrato novità in campo musicale. Arriva infatti il nuovo singolo di Leo Gassmann, dal titolo Capiscimi.

Così il figlio d’arte continua il suo percorso in ambito artistico.

Capiscimi, il testo dell’ultimo singolo di Leo Gassmann

Figlio di Alessandro Gassmann, Leo Gassmann ha scelto di percorrere una strada diversa: non la recitazione, bensì la musica. Fino a questo momento la sua scelta sembra dargli ragione, seppur la strada da fare sia molto lunga e tortuosa. L’artista classe ’94 però non si scoraggia e presenta un nuovo singolo, Capiscimi.

La canzone racconta dei rapporti d’amore dei giovani di oggi, spesso fugaci. Il sound è vivace e divertente e richiama il ritmo dell’estate.

Di seguito il testo del brano:

Sai nonostante lo schifo

tutte le volte che ti penso

tutte le volte, sorrido

sì sì sì sì sono un tossico

penso che tu mi faccia bene

ma sono solo la tua fighetta

una promessa, mancata

non fossi io sarei [?]

questa è la stretta, mia vita

ma che ci posso fare

[?]

ma dove sei?

spari e sparisci

tu pari e colpisci

ma come ci riesci

Ti va un Whisky?

e al cesso la mia dignità

ma chi se ne frega, è sabato sera

tra meno di un’ora sono sotto casa tua

Dai lascia perdere il trucco

che tanto dentro resti un mostro

io ti conosco, cattiva

mai mai una volta che mi porti a cena

a prendere un gelato, sul Gianicolo

quando provo a dirtelo, mi sento ridicolo

come un libro aperto, che non hai mai letto

[?]

ma dove sei?

spari e sparisci

tu pari e colpisci

ma come ci riesci

Ti va un Whisky?

e al cesso la mia dignità

ma chi se ne frega, è sabato sera

facciamo mattina

Che poi e poi

che sei John Wayne

arrivi ma allora lo vedi

non fossi io, sarei l’uomo della tua vita

[?]

ma dove sei?

spari e sparisci

tu pari e colpisci

ma come ci riesci

Ti va un Whisky?

e al cesso la mia dignità

ma chi se ne frega, è sabato sera

tra meno di un’ora sono sottocassa

Il video della canzone