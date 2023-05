Elodie e Andrea Iannone hanno preso casa insieme: un amore che cresce

Tra Elodie e Andrea Iannone le cose si fanno serie: i due sembrano aver preso casa insieme. La loro storia d’amore continua e non si nascondono più. La cantante e il motociclista stanno bene e hanno deciso di “accorciare” le distanze.

Casa insieme per Elodie e Andrea Iannone

La coppia formata da Elodie e Andrea Iannone ha festeggiato insieme i 33 anni di lei e, oltre al party, circondata dalle amiche di sempre, tra cui Diletta Leotta (che mostrava il pancione), i due sarebbero pronti a festeggiare un importante traguardo, ovvero la convivenza.

Stando a quanto trapleato dal settimanale Chi, la cantante sarebbe pronta ad accorciare le distanze con il suo lui, ex pilota, Iannone. Tra Milano e Lugano la distanza cominciava a farsi pesante e la scelta migliore è sembrata essere prendere casa insieme e convivere, come una vera coppia.

Abitare sotto lo stesso tetto sarà, senza dubbio, un bel banco di prova per entrambi, pronti ad amarsi sempre di più. Andrea Iannone si dimostra già molto dolce e presente e questo spinge la 33enne ad investire sulla relazione. I due hanno scelto Milano, capoluogo lombardo in cui sarà lui a trasferirsi, per stare accanto alla sua amata. La meta precisa è San Vittore, dove coltiveranno il loro rapporto d’amore.

Un passo importante che l’artista non aveva mai fatto un passo del genere. Nemmeno ai tempi di Marracash si era spinta tanto in là, preferendo mantenere la sua indipendenza. Questo va a dimostrare il forte sentimento che nutre per l’abruzzese classe ’89. Viste le premesse, il loro amore sembra destinato a continuare e a crescere giorno dopo giorno. Vivere insieme sarà un bel banco di prova, che potrebbe confermare la loro solidità o portarli a riflettere sulla loro storia.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona contro Diletta Leotta: parole offensive e dure dell’ex re dei paparazzi.