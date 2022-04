Chi è Giorgia Salari, da “Non dirlo al mio capo 2” a “Nero a Metà 3”

Giorgia Salari è un’attrice italiana parte del cast della nuova fiction Rai Nero a Metà (giunta alla terza edizione). Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Giorgia Salari

Giorgia Salari, nata nel 1982, ha studiato per entrare nel mondo dello spettacolo presso l’Accademia D’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Qui si è dove si è diplomata nel 2005, ed ha avviato la sua carriera da attrice nel mondo dello spettacolo prima andando a teatro e poi iniziando una carriera cinematografica per il grande e il piccolo schermo.

Nel 2011 recita in Notizie dagli scavi, dopodiché prende parte al film Il giovane favoloso, incentrato sulla figura di Giacomo Leopardi che ha vinto il David di Donatello. Altri film in cui ha recitato sono Io sono Babbo Natale e diverse fiction come Non Uccidere, Tutto può succedere 3, Non dirlo al mio capo 2, La Fuggitiva e Nero a Metà 3 che andrà in onda dal 4 aprile 2022 su Rai 1 (ecco tutto il cast).

Vita privata